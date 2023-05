Casal gay brasileiro espancado em Lisboa; estabelecimento se pronuncia

436

Na semana passada, o casal brasileiro Jefferson Tenório, de Alagoas, e Luís Almeida, do Ceará, foi espancado por seguranças de um bar em Lisboa, capital de Portugal. O estabelecimento, em seu perfil no Instagram, publicou uma nota comentando o caso na última segunda-feira (29/5), sem fazer referência direta ao espancamento. A nota menciona 'cenas de violência física' do lado de fora do bar e afirma que a administração investigará o evento.





O incidente ocorreu na madrugada de 22 de maio, e Jefferson Gomes Tenório, 29 anos, relatou ao site G1 que ele e seu companheiro, Luís Almeida, foram agredidos pelos seguranças do bar. A confusão teve início quando o casal e uma prima deles estavam saindo do local. Jefferson voltou para usar o banheiro, e como demorou, Luís tentou entrar para buscá-lo, sendo impedido pelos seguranças.





Segundo o casal, os seguranças começaram a empurrar Luís, e Jefferson e a prima de Luís foram agredidos ao tentar defendê-lo. Em resposta às agressões, Jefferson jogou uma pedra na fachada do bar, quebrando um vidro. Foi nesse momento que as agressões se intensificaram, com Jefferson sendo afogado no rio Tejo e ameaçado de morte pelos seguranças. A violência só cessou com a chegada da polícia.





A nota do bar menciona a depredação da fachada, mas não a conduta dos seguranças, e afirma que possui gravações de todo o ocorrido. O estabelecimento condena qualquer tipo de violência e nega que as agressões tenham sido motivadas por preconceito.





Jefferson precisou ser levado ao hospital com o nariz fraturado e passou por cirurgia. O casal acredita que as agressões possam ter sido fruto de homofobia ou xenofobia. Temendo represálias, eles deixaram a capital portuguesa e esperam que a polícia investigue e puna os responsáveis pelas agressões sofridas.