Negociação internacional sobre plástico é bloqueada por desacordo sobre procedimento

Os representantes de 175 países, reunidos desde segunda-feira (29) em Paris para avançar no rascunho de um tratado contra a poluição plástica, não iniciaram o debate desta terça-feira (30), porque estão bloqueados por divergências sobre as regras para aprovar o texto.



Brasil, Arábia Saudita, vários países do Golfo, China, Rússia e Índia rejeitam que o futuro tratado seja aprovado pelo voto de uma maioria de dois terços, a menos que um consenso seja alcançado.



Em vez disso, a maioria dos países defende o voto como último recurso, o que tornaria possível contornar uma minoria de bloqueio. Ou consideram que esta questão pode ser decidida posteriormente.



Este ponto processual começou a ser debatido na tarde de segunda-feira e continua sem resolução, impedindo o início das negociações de um futuro tratado de combate à poluição por plásticos.



"Não estamos focando no que viemos discutir aqui, que é a poluição plástica", disse Camila Zepeda, da delegação mexicana.



"É uma perda de tempo e energia em discussões circulares que já ouvimos bastante de ambos os lados", acrescentou a representante, que foi aplaudida pela maioria das delegações e pelos observadores de ONGs presentes.



Um representante do Irã respondeu que "os Estados-membros têm o direito de fazer sugestões".



"Não somos a favor da definição errada de consenso que alguns Estados têm", acrescentou.



O Acordo do Clima de Paris e o pacto Kunming-Montreal sobre a biodiversidade foram aprovados por consenso, como a maioria dos tratados estabelecidos sob a égide da ONU.