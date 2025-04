Conclave tem data; brasileiros aguardam com memes

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Vaticano divulgou que o conclave para escolher o próximo papa começa 7 de maio. A data foi definida na quinta congregação geral dos cardeais, realizada nesta segunda-feira (28/4). Desde a morte de Francisco, na última segunda-feira (2/4), o conclave é um dos assuntos mais populares das redes sociais no Brasil, rendendo diversos memes.

Ao todo, 135 cardeais, sendo sete brasileiros, vão se reunir na Capela Sistina para definir o sucessor do papa Francisco, que morreu na segunda (21/4) e foi enterrado no sábado (26/4), na Basílica Santa Maria Maior, em Roma. A votação ganhou ainda mais popularidade, após o filme “Conclave”, de Edward Berger, que foi indicado a oito Oscars.

“Depois que assisti ao filme, queria muito estar no Vaticano pra acompanhar as semanas do conclave e ver a fumaça subir da hora que queimam os votos. Cardeal Lawrence cuidará disso”, escreveu um perfil, citando o personagem de Ralph Fiennes no longa.

“Queria ser um cardeal, tenho FOMO [Fear Of Missing Out, que é o medo de não conseguir acompanhar as atualizações e eventos] do conclave”, lamentou outro. Tem até internautas querendo participar das fofocas da votação. “Queria ser um cardeal e ter uma melhor amiga freira pra fofocar no conclave”, disse um terceiro.

Outros perfis sugerem novas formas de a Igreja Católica escolher um novo líder. “O conclave deveria ser igual ao Miss Universo: cada cardeal desfila com um traje típico do seu país e responde a uma pergunta sobre direitos humanos antes de cada votação (com apresentação de Ilze Scamparini e comentários de Milton Cunha)”, sugeriu um internauta.

Entre os posts, existe muita torcida para que o Brasil eleja um novo papa, com base nos sete cardeais que podem votar no processo. “Tô lendo tanta coisa boa de mais um cardeal filipino, estarei torcendo para os dois divos nesse conclave, união Brasil e Filipinas”, torceu um perfil.

“Admita: não somos favoritos para vencer o conclave mas vamos dar um SHOW de resenha”, garantiu um segundo. “Off: eu tô amando a assiduidade do Brasil em relação ao conclave e como isso virou O EVENTO”, pontuou um terceiro. Veja mais memes:

padre Quelmom tá no conclave??? pic.twitter.com/csumhZJjd3 — Silvio Santana (@sjsantana) April 28, 2025





uma coisa que eu sempre penso sobre o conclave é que algum cardeal saiu da própria diocese pensando “já eu volto” e nunca mais voltou kkkkkkkk https://t.co/CF5mk6spuM — mathevs mc g bala (@aquelemathevsla) April 27, 2025









Torcendo forte pro mini cardeal https://t.co/bdv7dWDPjc — edu infestissumam (@1NFESTISSUM4M) April 28, 2025





eu se fosse cardeal https://t.co/5nUHhYE7ik — luiza (@loverIouie) April 28, 2025





Cheguei no conclave glr ???? pic.twitter.com/VEGapqq9f0 — Cardeal Ki Au Miau (@kiaumiau) April 28, 2025





ATENÇÃO POTIGUARES! ????

EXCURSÃO pra votar no Cardeal Tagle no Conclave!

???? Saída direto da Agaé de Natal rumo ao Vaticano

Vai ser bate e volta abençoado!!

open-água, parada estratégica pra bênção e muita reza no caminho!



? Levar documento com foto, e o titulo de eleitor pic.twitter.com/fHBRaadxAM — gui da kizz ?? (@_guiiaraujo13) April 26, 2025





queria ser um cardeal e ter uma melhor amiga freira pra fofocar no conclave pic.twitter.com/aIBMXvTrlX — bra(t) (@obragolito) April 28, 2025





Tô lendo tanta coisa boa de mais um cardeal filipino, estarei torcendo para os dois divos nesse conclave, união Brasil e Filipinas! pic.twitter.com/0GcvvFDFDY — rita ?????????? (@desequilibRitaf) April 27, 2025





Como pode o poder do cinema ne hoje um monte de gays está preocupado com como cada cardeal vai votar no próximo conclave pic.twitter.com/NeqtLNQsBJ — toda naturalzinha (@mateliao) April 21, 2025





Como funciona o conclave?

No conclave, os cardeais com poder de voto, no chamado Colégio de Cardeais, se reúnem na Capela Sistina, no Vaticano, completamente isolados do mundo exterior. Para ser eleito papa, um cardeal precisa ter dois terços dos votos. Os cardeais podem votar entre si, mas não podem indicar seus próprios nomes para o cargo.

Antes de iniciar a votação, três cardeais são escolhidos para serem os escrutinadores, que são os responsáveis por contar os votos do conclave. Outro trio de cardeais é nomeado revisor do ritual.

O primeiro dia de conclave começa com uma votação realizada entre os cardeais presentes, que indicam seus candidatos em uma cédula de papel. Caso um cardeal não obtenha o número de votos necessário, uma nova votação acontece no segundo dia.

A partir daí, podem acontecer até quatro eleições nos próximos três dias seguintes – duas pela manhã e duas à tarde. Se ainda assim não houver um eleito, há uma pausa de um dia, para que os cardeais façam orações para que Deus guie a escolha do novo papa.

Após a retomada do processo, podem acontecer mais sete votações, com direito a pausas até três vezes, para mais orações – caso um novo nome não seja escolhido. Em casos de discordância, os dois nomes mais votados vão para uma disputa direta.

Após cada votação, os votos são queimados e depositados em uma chaminé da Capela Sistina, para comunicar o resultado do pleito. Caso a fumaça saia preta, quer dizer que ainda não há um eleito. No entanto, quando a fumaça é branca, há festa na Igreja – o novo papa foi escolhido.