Mulher encontra câmera escondida no banheiro enquanto tomava banho

Uma jovem mãe da província de Nova Escócia, Canadá, viveu uma situação pavorosa ao descobrir uma câmera escondida no banheiro do apartamento em que morava com seu filho. O equipamento, disfarçado como um pequeno parafuso, estava instalado no teto e foi encontrado após ela sentir que estava sendo observada. O proprietário do imóvel, que morava no andar de cima, foi acusado de voyeurismo - prática que consiste em sentir prazer sexual por meio da observação de pessoas - e aguarda o julgamento.

Segundo o jornal canadense, CBC News, o caso veio à tona quando a mulher, cuja identidade está protegida por ordem judicial, resolveu compartilhar sua história para alertar outras pessoas sobre os perigos à privacidade em residências alugadas.

Depois da descoberta, ela acionou a Polícia Montada Real Canadense (RCMP), que confirmou a existência da câmera e apreendeu outros itens suspeitos. Os investigadores seguiram um fio conectado ao equipamento, que levava até a residência do proprietário, revelando uma estrutura criada intencionalmente para permitir a espionagem.



Câmera escondida encontrada no teto de apartamento alugado Imagem: David Laughlin/CBC

Em entrevista ao portal norte-americano, a vítima relata ter se sentido humilhada e profundamente violada: "Foi a sensação mais horrível da minha vida". Ela afirmou também que o dono do imóvel invadia sua privacidade de outras formas, com mensagens e visitas não autorizadas. Apesar de já ter feito denúncias anteriores, sentia-se presa ao local por não ter condições de se mudar em meio à grave crise habitacional da região.

De acordo com David Fraser, advogado especializado em privacidade, o crime de voyeurismo é grave por si só, mas a situação pode se agravar caso as imagens captadas tenham sido gravadas ou compartilhadas, especialmente se envolverem menores de idade, o que pode configurar crimes relacionados à pornografia infantil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As vítimas agora estão abrigadas em um quarto na casa de um membro da família, enquanto procuram um novo lar. Ainda abalada, a canadense faz um apelo: "Confie nos seus instintos. Você deve se sentir seguro em um espaço que está pagando para alugar".



*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos