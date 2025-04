Incerteza no comércio global pode gerar 'graves consequências negativas', alerta OMC

A incerteza causada pelas tarifas dos Estados Unidos ameaça gerar "graves consequências negativas" para o comércio global, com quedas de volume entre 0,2% e 1,5% em 2025, alertou a Organização Mundial do Comércio (OMC) nesta quarta-feira (16).

"Estou profundamente preocupada com a incerteza em torno da política comercial, particularmente o impasse entre os Estados Unidos e a China", disse Ngozi Okonjo-Iweala, diretora-geral da organização internacional.

"A recente flexibilização das tensões tarifárias aliviou temporariamente a pressão sobre o comércio global", esclareceu Okonjo-Iweala, que comanda a organização responsável pelas normas do comércio internacional.

No início de abril, o presidente americano, Donald Trump, anunciou tarifas "recíprocas" para o resto do mundo. Porém, na semana passada, concedeu uma suspensão de 90 dias para as tarifas, exceto para a China, para dar espaço à negociação com dezenas de países.

"A incerteza persistente ameaça desacelerar o crescimento global, com graves consequências negativas para o mundo, especialmente para as economias mais vulneráveis", acrescentou Okonjo-Iweala em um comunicado.

As previsões anuais da OMC indicam que o comércio global pode cair até 1,5% em volume em 2025, dependendo da política comercial de Trump.

No início do ano, a OMC projetou uma expansão contínua do comércio mundial em 2025 e 2026, com o comércio de mercadorias aumentando no mesmo ritmo que o PIB global e o comércio de serviços crescendo mais rápido do que antes.

No entanto, os economistas do órgão reavaliaram a situação após a introdução de um grande número de novas taxas alfandegárias. O resultado foi uma redução substancial em suas previsões para o comércio de mercadorias. O comércio de serviços também diminuiu, embora de forma menos significativa.

"Nas condições atuais", ou seja, levando em consideração a suspensão de tarifas anunciada por Trump, "os volumes do comércio mundial de mercadorias devem cair 0,2% em 2025", antes de mostrar uma "recuperação modesta" de 2,5% em 2026, afirmou a OMC.

Mas a organização também enfatiza que "há grandes riscos de deterioração, como a aplicação de tarifas recíprocas e efeitos colaterais mais amplos da incerteza em termos políticos, o que poderia levar a um declínio ainda mais acentuado — de 1,5% — no comércio global de mercadorias e prejudicar os países menos desenvolvidos voltados para a exportação".

Espera-se que o declínio seja particularmente acentuado na América do Norte, onde as exportações devem cair 12,6%, disse a OMC.

