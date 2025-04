SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O empresário Jeff Bezos tropeçou e caiu num buraco de terra durante a exploração espacial da Blue Origin, empresa que ele mesmo fundou. As imagens ganharam as redes sociais e viralizaram.

O fato aconteceu no momento em que ele se dirigia à cápsula da nave, no retorno de algumas mulheres da missão. Ao correr, não viu um buraco e caiu. Apesar do susto, não se machucou e levantou rapidamente.

O voo, na segunda (14), marcou a primeira tripulação totalmente feminina rumo ao espaço desde 1963 ?quando uma mulher foi ao espaço em viagem solo.

Além da cantora Katy Perry ?que deu um beijo no chão após sair da nave?, as jornalistas Gayle King, coapresentadora do programa CBS Mornings, e Lauren Sanchez, noiva de Bezos, também participaram do voo. A missão durou 10 minutos e 21 segundos.

No espaço, Perry cantou um pedaço da música "What a Wonderful World", imortalizada por Louis Armstrong. E ainda prometeu escrever uma música contando sobre a experiência que teve no espaço.