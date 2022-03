MacKenzie Scott, ex-mulher de Jeff Bezos, doa US$ 436 milhões a ONG para construir casas

A filantropa americana MacKenzie Scott, ex-esposa do fundador da Amazon, Jeff Bezos, doou US$ 436 milhões para a instituição de caridade Habitat for Humanity e dezenas de suas afiliadas nos Estados Unidos, informou a organização nesta terça-feira (22).



Scott faz parte de um grupo de bilionários que assinaram um compromisso de doar a maioria de seus bens para caridade.



"A Habitat trabalha para quebrar barreiras e unir as pessoas, quebrar obstáculos e construir um mundo em que todos, não importa quem sejam ou de onde venham, tenham um lugar decente para viver", disse o CEO da ONG, Jonathan Reckford.



"Este grande presente ajuda a tornar este trabalho possível."



A doação maciça será compartilhada entre a Habitat for Humanity International e 84 organizações americanas afiliadas e servirá para aumentar a oferta de moradias populares, principalmente para comunidades negras, de acordo com o grupo.



"Mesmo antes da covid, tínhamos uma em cada sete famílias pagando mais da metade de sua renda em aluguel ou hipoteca", afirmou Reckford.



A pandemia elevou os preços das casas à medida que os moradores do mercado em todo o país procuravam casas em áreas menos movimentadas, completou.



Scott tem uma fortuna estimada em cerca de US$ 49 bilhões, segundo a Forbes. Ele doou bilhões de dólares para centenas de instituições de caridade diferentes dedicadas a fomentar a igualdade das minorias, racial, de gênero e oportunidades econômicas, entre outras coisas.



