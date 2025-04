Homem fica preso em hospital ao acumular dívida de R$ 460 mil

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O britânico Robert Atkinson disse estar sendo mantido preso em um hospital na Espanha após precisar passar por uma cirurgia de emergência. Ele acumula uma dívida de £60 mil – mais de R$ 460 mil –, depois que seu plano de saúde se recusou a cobrir os custos médicos do procedimento porque ele tomou uma taça de vinho no jantar.

O homem de 67 anos afirmou que, durante uma viagem à Espanha, estava jantando com sua esposa, quando desmaiou repentinamente. Ele conseguiu chegar à cama, mas, na manhã seguinte, não conseguia se mexer da cintura para baixo.

Ele foi levado a um hospital local, onde os médicos descobriram que sua vértebra havia colapsado devido a um pequeno tumor que estava enfraquecendo sua coluna, deixando-o incapaz de andar. Robert foi encaminhado para uma cirurgia de emergência em 6 de abril. Só após a operação é que foi informado que a seguradora Zurich não cobriria os custos, pois havia vestígios de álcool no sangue de Robert.

A família também ficou horrorizada ao saber que Robert foi levado, sem saber, para um hospital particular em uma ambulância particular não coberta pelo seguro. A enteada do britânico, Amanda Liddle, acusa a seguradora de deixar a família de lado em um momento difícil.

"Eles disseram que ele tinha álcool no organismo, mas estavam de férias. Não é como se ele estivesse excessivamente bêbado. Eles tinham saído para jantar antes do voo de volta para casa no dia seguinte e tinham compartilhado uma garrafa de vinho. Não é como se isso fosse afetar a coluna dele. A seguradora realmente os manteve reféns, assim como o hospital”, afirmou ao The Mirror.

Nove dias após a cirurgia, Robert permanece na unidade de terapia intensiva do hospital, ainda sem conseguir andar, enquanto sua conta médica continua aumentando. Ele aguarda a autorização para voltar para o Reino Unido, onde vai continuar o tratamento.

A seguradora Zurich Insurance afirma que Robert foi tratado em um hospital particular, estava tomando medicamentos não listados no formulário do seguro e tinha traços de álcool no organismo, portanto, não precisa cobrir seus custos. A família lançou uma vaquinha virtual para pagar a dívida e levá-lo para casa.

"O que piorou a situação é que, quando o hotel chamou uma ambulância, eles automaticamente chamaram um serviço particular que levou Robert para um hospital particular. O seguro não cobre cirurgias em um hospital particular, mas ninguém sabia disso e, infelizmente, devido à gravidade da lesão, ele teve que ser operado na hora. Só no dia seguinte, porém, descobriram que estavam em um hospital particular, quando o plano de saúde disse que não cobriria os custos. É tudo muito, muito assustador. Bob está com muita dor e extremamente frustrado”, ressaltou a enteada.

"Minha mãe está muito estressada com tudo isso. Ela não fala espanhol e precisa usar o Google Tradutor para falar com os médicos. Ela está muito preocupada com tudo — não apenas com a saúde do meu padrasto, mas também com a questão financeira e como eles vão pagar a conta. É uma preocupação enorme", acrescentou.