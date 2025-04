Líder Inter cede empate contra o Parma (2-2) e Napoli pode ficar na cola

A Inter de Milão deixou escapar uma vantagem de dois gols e acabou empatando em sua visita ao Parma, resultado que pode complicar suas aspirações ao 'scudetto', principalmente se o Napoli, segundo com 4 pontos a menos, vencer sua partida da 31ª rodada da Serie A.

A três dias de enfrentar o Bayern de Munique pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, a Inter mostrou sinais de uma preocupante fragilidade defensiva.

O caminho até o triunfo estava aberto para o atual campeão italiano com gols no primeiro tempo de Matteo Darmian (15') e Marcus Thuram (45').

Thuram comemorou discretamente. Seu 17º gol da temporada veio em sua primeira partida em Parma, onde seu pai Lilian Thuram jogou em um time de estrelas que ganhou a Copa da Uefa, a Copa da Itália e a Supercopa da Itália em 1999.

Quando parecia que a equipe comandada pelo técnico Simone Inzaghi, que assistiu ao jogo das tribunas devido a uma sanção, havia conseguido a parte mais difícil, o Parma conseguiu empatar com gols do espanhol Adrián Bernabé (60') e Jacob Ondrejka (69').

Faltando sete rodadas para o fim do campeonato, o Napoli terá na segunda-feira a oportunidade de ficar apenas um ponto atrás do líder. Mas para isso terá que vencer um adversário difícil: o Bologna, 4º colocado da Serie A, depois de somar cinco vitórias consecutivas no campeonato.

Enquanto isso, o Parma luta para permanecer na primeira divisão e este quarto empate consecutivo colocou o time de Cristian Chivu quatro pontos acima do Empoli, que abre a zona de rebaixamento e recebe o Cagliari no domingo.

Mais cedo, o Como (13º) deu um grande passo em direção à zona de segurança da Serie A ao vencer por 3 a 1 o rival regional Monza e abrir 10 pontos de vantagem sobre os três últimos colocados.

Jonathan Ikone, Assane Diao e Mergim Vojvoda marcaram para o Como, enquanto o lanterna Monza parece pronto para a queda após uma 11ª partida consecutiva sem vitória.

--- Jogos da 31ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Genoa - Udinese 1 - 0

- Sábado:

Monza - Como 1 - 3

Parma - Inter 2 - 2

(15h45) Milan - Fiorentina

- Domingo:

(07h30) Lecce - Unione Venezia

(10h00) Torino - Hellas Verona

Empoli - Cagliari

(13h00) Atalanta - Lazio

(15h45) Roma - Juventus

- Segunda-feira:

(15h45) Bologna - Napoli

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 68 31 20 8 3 69 30 39

2. Napoli 64 30 19 7 4 47 24 23

3. Atalanta 58 30 17 7 6 63 29 34

4. Bologna 56 30 15 11 4 50 34 16

5. Juventus 55 30 14 13 3 46 28 18

6. Roma 52 30 15 7 8 45 30 15

7. Lazio 52 30 15 7 8 51 42 9

8. Fiorentina 51 30 15 6 9 47 30 17

9. Milan 47 30 13 8 9 45 35 10

10. Udinese 40 31 11 7 13 36 42 -6

11. Torino 39 30 9 12 9 35 35 0

12. Genoa 38 31 9 11 11 29 38 -9

13. Como 33 31 8 9 14 39 48 -9

14. Hellas Verona 30 30 9 3 18 29 58 -29

15. Cagliari 29 30 7 8 15 31 44 -13

16. Parma 27 31 5 12 14 37 51 -14

17. Lecce 25 30 6 7 17 21 49 -28

18. Empoli 23 30 4 11 15 24 47 -23

19. Unione Venezia 20 30 3 11 16 23 43 -20

20. Monza 15 31 2 9 20 25 55 -30

