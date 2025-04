Console Switch 2 estará disponível em 5 de junho, anuncia a Nintendo

A gigante japonesa de videogames Nintendo anunciou, nesta quarta-feira (2), que a nova versão de seu console Switch estará disponível em 5 de junho.

A empresa sediada em Kioto também revelou novos recursos do Switch 2 - uma versão atualizada do modelo original de 2017 -, como um botão de chat que permitirá aos jogadores conversarem entre si enquanto jogam.

Este novo dispositivo, que sucede o primeiro Switch, lançado em 2017, com mais de 150 milhões de unidades vendidas em todo o mundo, preserva o conceito de console híbrido, utilizável tanto em deslocamento quanto conectado a um aparelho de TV.

Em especial, o Switch 2 contará com uma tela maior, comandos desmontáveis e magnéticos, que poderão ser usados como um mouse e uma função chamada "Game Chat", que permitirá conversar com outros jogadores ao vivo.

O dispositivo também terá uma memória interna mais potente e ventilador integrado, detalhou a Nintendo durante um vídeo assistido por quase 4 milhões de pessoas.

Entre os jogos disponíveis em seu lançamento estarão "Mario Kart World", desenvolvido exclusivamente para o Switch 2, mas também títulos como "Split Fiction", "Elden Ring" e "Hogwarts Legacy (O Legado de Hogwarts)".

Com mais de 75 milhões de exemplares vendidos do Wii U e do Switch, "Mario Kart 8" é, de fato, o segundo jogo mais vendido da história da empresa, aproximando-se do recorde estabelecido pelo "Wii Sports" (82 milhões).

No entanto, este novo console não representa uma revolução para a Nintendo, como foi o caso, em 2006, com a detecção de movimentos introduzida pelo Wii, ou em menor medida com o GamePad, o comando-tablet do Wii U, em 2012.

- "Rendimento melhor" -

"Acredito que o que (os jogadores) mais querem é simplesmente um rendimento melhor", assegurou Hideki Yasuda, analista da empresa japonesa Toyo Securities.

O especialista estima que serão disponibilizados de imediato seis milhões de novos consoles.

A longo prazo, a Nintendo poderia vender 19 milhões de unidades durante o ano fiscal de 2025 e 21 milhões no próximo ano, calcula a Toyo Securities.

Concretizar este lançamento é "fundamental" para a sobrevivência da fabricante, lembrou Piers Harding-Rolls, especialista da empresa britânica de análises de mercado Ampere Analysis, porque apesar de uma estratégia de diversificação nos últimos anos no cinema e nos parques temáticos, a atividade da Nintendo segue se baseando principalmente nos videogames.

Por outro lado, as incertezas sobre as tarifas americanas preocupa, embora a Nintendo tenha reforçado recentemente sua produção no Vietnã, país cujas exportações para os Estados Unidos estão sujeitas a direitos aduaneiros reduzidos.

- Revitalização -

A indústria do videogame atravessa uma crise de crescimento em todo o mundo, marcada por ondas de demissões, e a chegada do Switch 2 deveria revitalizar as vendas de consoles, que estão em queda.

Nos Estados Unidos, estas diminuíram 35% em 2024, segundo dados fornecidos pelo Sindicato de Editores de Software de Lazer (Sell) e pela empresa especializada americana Circana.

O anúncio recente da marca sobre a possibilidade de emprestar versões digitais de títulos do Switch para amigos mediante "cartões de jogos virtuais" também poderia ser uma forma de incentivar os consumidores a investirem em um segundo console, facilitando as trocas.

