Mansão avaliada em R$ 38 milhões surpreende pelo valor da conta de luz

Uma impactante mansão de cinco quartos, localizada à beira-mar da Ilha Amélia, na Flórida, Estados Unidos, recentemente foi colocada à venda por US$ 6,75 milhões (aproximadamente R$ 38,62 milhões), e impressiona possíveis compradores com o custo mensal de energia elétrica: apenas US$ 29 (cerca de R$ 165). A residência, que utiliza energia solar para seu funcionamento, oferece uma experiência de luxo com custos operacionais surpreendentemente baixos.

Construída em 2021 sob a direção do renomado arquiteto local John Dodd, a casa foi projetada para seu proprietário anterior e agora está sendo vendida totalmente mobiliada. O imóvel conta com uma série de comodidades exclusivas, como uma piscina aquecida, spa, três amplos decks, garagem para dois carros, elevador e uma localização privilegiada na South Fletcher Avenue.

Em entrevista ao portal britânico "Daily Mail", Daniel Hulett, representante da ONE Sotheby’s International Realty, explica que a propriedade se destaca não só pela beleza, mas também pela modernidade de seu design. "Você não vê muito desse tipo de design contemporâneo na região. A casa realmente se destaca", comenta.

Sala de jogos de mansão Imagem: Lux Media Group

A residência tem cerca de 493 metros quadrados e é uma verdadeira obra-prima. O primeiro andar inclui uma garagem, uma academia, home theater, um quarto e um elevador que conecta todos os três andares.

O andar principal é composto por uma sala de estar integrada, com lareira a gás e portas de vidro que se abrem para o lounge coberto e a área externa com piscina. A cozinha moderna e bem equipada oferece eletrodomésticos de última geração, ilha central com assentos, balcão de café embutido e uma ampla adega.

No andar superior, além de um bar e uma mesa de sinuca, encontra-se a suíte master, que proporciona uma vista espetacular do mar e conta com um closet e deck privativo.

A casa foi projetada para proporcionar luxo e conforto, com tecnologias inteligentes, iluminação Lutron, portas e janelas de vidro do chão ao teto, que garantem uma integração perfeita entre os ambientes internos e externos. A propriedade também oferece acesso direto à praia, um dos maiores atrativos da região.

Cozinha integrada Imagem: Lux Media Group

"Embora seja uma casa de luxo, ela está mais perto da cidade do que muitas das propriedades de alto padrão", descreve Hulett, que também destacou o charme do centro histórico de Fernandina Beach, localizado a apenas cinco minutos de carro.

Com um custo de energia praticamente inexistente, a mansão oferece não apenas uma vida luxuosa, mas também eficiente, representando, nas palavras de Hullet, o que há de melhor em sustentabilidade e conforto.



