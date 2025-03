Mansão de ídolo do Corinthians é tema de cobrança milionária na Justiça (Paolo Guerrero com a camisa da Seleção Peruana)

A venda de uma mansão do ator Bruno Gagliasso ao centroavante peruano Paolo Guerrero, ídolo do Corinthians, virou tema de uma cobrança milionária na Justiça. A informação foi publicada nesta quinta-feira (6/3) no blog do colunista Ancelmo Gois, em O Globo.

De acordo com a publicação, O corretor imobiliário Marco Antonio Pinheiro Loureiro ingressou com uma ação contra a empresa Nina Gestão Patrimonial Ltda, de Gagliasso. O profissional alega ter intermediado a venda do imóvel de luxo a Guerrero, que atualmente defende o Alianza Lima, do Peru.

Marco Antonio cobra uma comissão de R$ 2,3 milhões – ou seja, 10% sobre os R$ 23 milhões totais investidos pelo jogador na aquisição da mansão, localizada em um condomínio no Rio de Janeiro.

Ainda segundo o blog, Bruno Gagliasso não foi notificado judicialmente até o momento.

