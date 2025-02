Nada de festas do pijama: mãe divide opiniões com regra polêmica

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma mãe de 27 anos causou polêmica nas redes sociais após compartilhar algumas regras que impôs na criação de sua filha. India Steel, do Reino Unido, viralizou nas redes sociais após sua postagem de 2023 ser resgatada por internautas. No post, ela diz que a pequena Halo não vai participar de festas de pijama ou dormir na casa de coleguinhas.

“As amigas da minha filha são mais do que bem-vindas em nossa casa, mas quando se trata de ela ficar fora durante a noite, não vou permitir”, disse. A regra foi considerada maldosa por muitos perfis, especialmente por significar que a filha vai ficar de fora de festas de pijama, tradicionais no país.

“No meu TikTok, a maioria dos comentários, especialmente os negativos, eram principalmente sobre a regra de não dormir fora. Você não sabe o que acontece na casa de outra pessoa ou quem entra e sai”, contou a mãe ao Daily Mail.

Nos comentários da postagem, diversos internautas compartilharam suas opiniões. “Eu entendo que festas do pijama podem ser perigosas, mas não permitir pode fazer com que eles percam muito o vínculo com os amigos”, escreveu um perfil. “Eu cresci sem festas do pijama e isso me fez sentir excluída, meus pais não me deixavam sair depois da escola ou em qualquer lugar que eu frequentasse”, lamentou outro.

“Eu cresci sem festas do pijama e sempre quis ir, mas agora entendo muito bem por que não me deixaram e estou tão feliz que meus pais nunca me deixaram”, pontuou um terceiro. “Eu cresci sem festas do pijama e me ressentia muito da minha mãe por isso. Vocês não têm amigos próximos em quem confiam seus filhos?”, sugeriu mais um.

No vídeo, que tem mais de 2,7 milhões de visualizações, India ainda declarou que não vai forçar a filha a comer algo. “Contanto que ela tenha experimentado sua comida, eu não a farei comer se ela não quiser”, escreveu.

“Se ela não quiser dar ou receber abraços/beijos, ela não precisa. Independentemente se é família ou não. Não significa não”, diz outra regra. Ela também garantiu que vai permitir que Halo tome seu refrigerante, se desejar.

Outra regra que causou polêmica é a de sempre pedir desculpas à filha se achar necessário. “Por exemplo, acidentalmente gritando com ela quando estressada ou se sentindo superestimulada. Não é culpa dela, ela não entende. Normalize pedir desculpas a crianças”, escreveu;

Por fim, a regra de sempre dar carinho à pequena. “Abraçar seu filho nunca é demais”, garantiu.