Yann Sommer, goleiro da Inter de Milão, passa por cirurgia na mão direita

O goleiro suíço Yann Sommer, da Inter de Milão, passou por cirurgia na mão direita devido a uma fratura no polegar, anunciou o clube nesta sexta-feira (21), sem informar o tempo de recuperação.

"Nesta sexta-feira à tarde, Yan Sommer foi operado no Instituto Humanitas Pio X, em Milão, para reduzir e reparar sua fratura na cabeça da falange proximal do polegar direito", explicou a Inter em comunicado.

"A operação foi um sucesso. Sommer, após um período de descanso, iniciará a fase de recuperação na próxima semana", acrescenta a nota.

Segundo a imprensa italiana, o goleiro italiano deve ficar afastado dos gramados por cerca de um mês.

Com a ausência de Sommer, o titular no gol da Inter deve ser o espanhol Josep Martínez, que chegou ao clube no início da temporada vindo do Genoa. Seu único jogo pelos 'nerazzurri' foi a vitória por 2 a 0 sobre a Udinese na Copa da Itália.

A Inter de Milão, vice-líder do Campeonato Italiano a dois pontos do Napoli (1º), enfrenta o Genoa pela 26ª rodada no sábado.

