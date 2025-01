Ex-refém israelense corta barba que seu filho deixou crescer durante os 15 meses de cativeiro em Gaza

Libertado depois de mais de 15 meses de cativeiro em Gaza, o ex-refém israelense Gadi Moses cortou a barba que seu filho Yair deixou crescer enquanto seu pai não estivesse livre.

Gadi Moses, um fazendeiro de dupla nacionalidade israelense e alemã capturado durante o ataque do Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023, foi libertado na quinta-feira (30) junto com outros dois israelenses e cinco tailandeses. A esposa de Moses morreu no dia do ataque.

Há 15 meses, Yair decidiu manter a barba enquanto seu pai estivesse cativo em Gaza.

Quando soube que Gadi Moses estava na lista dos 33 reféns que seriam libertados pelo acordo de trégua entre Israel e Hamas, Yair declarou que seria seu pai quem rasparia sua espessa barba grisalha.

Em um vídeo que, segundo o Fórum de Famílias de Reféns e Desaparecidos, foi publicado nas redes sociais pela família, é possível ver Gadi Moses fazendo a barba de seu filho, enquanto o restante da família ri e ora.

Não se barbear nem cortar o cabelo é um sinal de luto na tradição judaica.

A família Miran se encontra em uma situação semelhante.

Omri Miran, de 47 anos, está retido em Gaza desde outubro de 2023, mas não consta na lista dos 33 reféns a serem libertados na primeira fase do acordo.

Seu pai, Dani Miran, de 79 anos, agora possui uma longa barba branca, que deixou crescer desde que o Hamas divulgou um vídeo de seu filho com barba.

Dani Miran disse à AFP que se barbeará quando seu filho também puder fazê-lo.

