Irmãos descobrem câncer de próstata após ‘piada’

Uma piada entre amigos levou os irmãos britânicos Keith Powell, de 68 anos, e Alan Powell, de 66, a descobrir que ambos tinham câncer de próstata. Eles foram tratados no mesmo hospital, pelo mesmo profissional e com o mesmo procedimento, com apenas alguns meses de diferença.

Em entrevista ao jornal The Sun, Alan conta como descobriu a doença: "Estava com um grupo de amigos, e acabamos rindo sobre quantas vezes os homens de certa idade se levantam durante a noite". Em seguida, ele resolveu procurar um médico e marcar uma consulta.

Quando realizou um exame antígeno prostático específico, foi diagnosticado com câncer de próstata, o que levou seu irmão a também buscar um diagnóstico. O resultado foi o mesmo.

Alan disse ter ficado impressionado com o diagnóstico, já que nunca havia apresentado sinais e mantinha um estilo de vida saudável. No fim de outubro de 2024, cirurgiões do Royal Surrey County Hospital, localizado em Guildford, na Inglaterra, empregaram tecnologia robótica inovadora para realizar a remoção de sua próstata.

Doze semanas mais tarde, o mesmo cirurgião realizou a operação em Keith no mesmo hospital. Em entrevista, Keith declarou sentir-se grato pelo fato de seu irmão ter optado por realizar o exame, permitindo que ambos identificassem o câncer antes que a situação se agravasse.



"Antes da cirurgia, eu estava muito confiante, pois havia saído para jantar com Alan, que me contou exatamente o que esperar. Se ele não tivesse decidido fazer o exame, nenhum de nós teria descoberto que tinha câncer. Me sinto muito sortudo por termos detectado a doença antes de ela se espalhar", relatou.

No fim, os irmãos obtiveram sucesso na cirurgia.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata