SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O gesto feito por Elon Musk em evento após a posse de Donald Trump pode ser sido um "apito de cachorro", apontam analistas políticos.





Musk bateu no peito com a mão direita e estendeu o braço em direção à plateia, repetindo o gesto para as pessoas atrás dele. Imediatamente, o ato foi interpretado como uma saudação nazista, dada a postura com a palma da mão para baixo.





"Coisas incríveis estão acontecendo", afirmou extremista em publicação com foto do sinal feito por Musk. Andrew Torba, fundador da rede social de extrema-direita Gab, fez outra publicação poucas horas após o gesto de Musk, afirmando que "colapsou" a imprensa com o próprio comentário.





O que é o "apito de cachorro"?





Em ciência política, o "apito de cachorro" é uma forma de comunicação da extrema-direita. Podem ser definidos como "apitos de cachorro" todas as mensagens verbais ou não verbais (como gestos) sutis ou veladas que fazem alusão a crenças racistas ou nazifascistas. É uma ferramenta poderosa em sociedades ainda democráticas.





O 'apito de cachorro' é um termo que também faz outra coisa - algo menos socialmente aceitável - sob a superfície. É uma porção de linguagem codificada e que pode ser negada, que permite às pessoas comunicarem ideias que seriam ofensivas demais se feitas explicitamente, define a filósofa Jennifer Saul, pesquisadora e professora da Universidade de Waterloo, no Reino Unido.





Alguns códigos ou sinais já foram decifrados por acadêmicos. Entre eles estão a menção ou o ato de beber leite - líquido branco "puro" - em público, o sinal de "ok" com as mãos (que também forma as letras W e P, iniciais de "white power" ou poder branco), o número 88 (alusão à 8ª letra do alfabeto repetida, "H", formando as iniciais de "Heil Hitler", saudação nazista), o uso de parênteses triplos nas redes para comentários antissemitas e até ilustrações do sol negro, uma referência à suástica, de acordo com o Instituto Aurora de Direitos Humanos.





Musk pode ter feito gesto nazista intencionalmente?





É possível. O jornal francês Le Monde apontou que o uso de "apitos de cachorro" é recorrente e popular na "cultura de 4chan" que o dono do X (ex-Twitter) já declarou admirar. O 4chan é um fórum online gigante que funciona com praticamente nenhuma moderação e se tornou solo fértil para conteúdos extremistas, racistas, antissemitas e misóginos.





Em dezembro, Musk trocou sua identidade no X para "Kekius Maximus". O nome seria uma latinização de "kek", uma expressão equivalente a "rindo em voz alta" popularizada por gamers e frequentemente associada à extrema-direita. Kek também é o nome do antigo deus egípcio da escuridão, que teria cabeça de um sapo. Na foto de perfil estava o personagem "Pepe the Frog", outro meme popular da extrema-direita no 4chan, reportou à época a BBC.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O empresário tem histórico de referências veladas (e potencialmente discutíveis) à ideologia antissemita e nazista. Em maio de 2023, ele questionou se um atentado a tiros conduzido por um homem com tatuagens de suástica e distintivo do "Esquadrão da Morte da Extrema-Direita" seria mesmo antissemita. O atirador tinha uma agenda política nazista, de acordo com informações da polícia local e do FBI (Federal Bureau of Investigation).





Em novembro do mesmo ano, Musk tuitou seu apoio a uma mensagem que acusava comunidades judaicas de "ódio contra brancos". Em setembro de 2024, ele recomendou um documentário de um autointitulado historiador que afirma teorias revisionistas do holocausto. Além disso, ele devolveu contas no X a Andrew Anglin, mais famoso neonazista dos EUA, e ao rapper Kanye West, suspenso por publicações antissemitas.





Gesto de Musk após posse de Trump gerou o mesmo efeito: um debate confuso entre autoridades. Claire Aubin, historiadora especialista em nazismo nos EUA, afirmou que o gesto de Musk foi um "sieg heil" ou "viva a vitória", a reverência do regime nazista. "Saudação nazista e muito agressiva", endossou a professora Ruth Ben-Ghiat, especialista em fascismo, no X. O jornalista Mike Stuchberry, que ensinou a história da Alemanha nazista na Alemanha e na Austrália, concordou ser uma alusão a Hitler.





"É um sinal de mão socialmente desajeitado de um homem autista", discordou o historiador Aaron Astor no X. Já a Anti-Defamation League (ADL), organização contra o antissemitismo, defendeu Musk e declarou que o gesto parecia ser apenas um movimento estranho de entusiasmo, não uma saudação nazista.





A mensagem foi bem recebida por neonazistas e outros supremacistas brancos, independentemente da intenção. É o que prova a comemoração de Andrew Torba. No entanto, é possível que tenha feito mais "barulho" do que um apito de cachorro ultrassônico - que pode ser ouvido por cachorros, mas não por seus tutores - teria como intuito, alertando seguidores e parte da opinião pública internacional, que agora acompanham a agenda política de Musk com atenção.