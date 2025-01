O piloto britânico Lewis Hamilton, heptacampeão mundial de Fórmula 1, dirigiu pela primeira vez um carro da Ferrari nesta quarta-feira (22), em um teste da escuderia na Itália.

Apesar da neblina e da umidade, os torcedores ferraristas presentes no circuito de Fiorano acompanharam de perto as 30 voltas que Hamilton completou com o SF-75, modelo utilizado pela equipe na temporada 2022.

Junto com seu novo companheiro, o monegasco Charles Leclerc, Hamilton revelará em Maranello o novo carro da tradicional escuderia para a disputa do Mundial de F1 em 2025.

Na segunda-feira, o piloto britânico havia visitado a sede da Ferrari e conversou com vários membros da equipe, entre eles Riccardo Adami, que será seu engenheiro de pista.

No circuito de Foriano, Hamilton se encontrou com o diretor da equipe, o francês Frederic Vasseur, e com o diretor-geral da Ferrari, Benedetto Vigna.

O heptacampeão vai pilotar o novo carro da Ferrari nos testes de pré-temporada da F1 no Bahrein, de 26 a 28 de fevereiro, a duas semanas da primeira corrida do ano, na Austrália.

