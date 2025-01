O presidente Donald Trump assinou um decreto que cancela o regime de trabalho remoto ou home office aos funcionários públicos federais. A medida afeta cerca de 1 milhão de trabalhadores e foi assinada nessa segunda-feira (20/1).

“Os chefes de todos os departamentos e agências do Poder Executivo do governo devem, o mais rápido possível, tomar todas as medidas necessárias para encerrar os acordos de trabalho remoto e exigir que os funcionários retornem ao trabalho presencial em seus respectivos locais de trabalho em tempo integral”, diz o decreto.



Em outra ordem executiva, Trump estabelece que o governo deve priorizar a contratação de indivíduos comprometidos com a melhoria da eficiência do governo federal, apaixonados pelos ideais da república americana e comprometidos com a defesa do Estado de direito e da Constituição dos Estados Unidos.

Além disso, a medida também visa impedir a contratação de pessoas com base na sua raça, sexo ou religião que não estejam dispostos a defender a Constituição ou a servir fielmente o Poder Executivo.





"Os cidadãos americanos merecem uma força de trabalho federal excelente e eficiente que atraia o mais alto calibre de servidores públicos comprometidos em alcançar a liberdade, prosperidade e governo democrático que nossa Constituição promove. Mas as práticas atuais de contratação federal são quebradas, insulares e ultrapassadas. Elas não se concentram mais em mérito, habilidade prática e dedicação à nossa Constituição", frisa a ordem executiva.

