O novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, instalou um botão de Coca Diet em sua mesa no Salão Oval, na Casa Branca, sede oficial do Executivo no país. Ele já tinha tido um botão como esse em seu primeiro mandato (2017-2021), que serve para pedir a bebida favorita do político.

???? WSJ: The Diet Coke Button is BACK ???? pic.twitter.com/nq36FwjKKu — johnny maga (@_johnnymaga) January 20, 2025





O botão vermelho aparece em uma foto do The Wall Street Journal, localizado dentro de uma caixa de madeira. Sempre que pressionado, o botão notifica os mordomos da Casa Branca de que uma Coca Diet é necessária no Salão Oval. O antecessor de Trump, Joe Biden, removeu o botão do escritório em 2021.



"Todo mundo fica um pouco nervoso quando eu aperto esse botão", disse Trump ao The Financial Times em 2017. Segundo a equipe de seu primeiro mandato, ele consome 12 latas de Coca Diet todos os dias.

No livro "Team of vipers", lançado em 2019, o ex-assessor da Casa Branca Chris Sims afirmou que, durante seu primeiro mandato, Trump usava o botão vermelho para pregar peças em visitantes, sugerindo que isso poderia acionar bombas nucleares. "Do nada, ele de repente apertava o botão", escreveu.







“Sem saber o que fazer, os convidados se entreolhavam com as sobrancelhas levantadas. Momentos depois, um mordomo entrava na sala carregando um copo cheio de Coca Diet em uma bandeja de prata, e Trump caía na gargalhada”, narrou no livro.





Além do botão, o Salão Oval foi redecorado para a chegada de Trump, com um retrato de Benjamin Franklin (1706-1790), signatário da Declaração de Independência; e uma pintura de Andrew Jackson (1767-1845), sétimo presidente dos Estados Unidos.





O local ainda possui retratos de George Washington (1732-1799), primeiro presidente do país; de Alexander Hamilton (1755-1804), o primeiro secretário do Tesouro; e Thomas Jefferson (1743-1826), o terceiro presidente.