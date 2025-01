O dólar caiu acentuadamente nesta segunda-feira (20), pressionado por uma reportagem do Wall Street Journal de que Donald Trump não imporá novas tarifas em seu primeiro dia no cargo.

Às 11h45 GMT (08h45 em Brasília), a moeda americana caía 1,12% em relação ao euro, a US$ 1,0388 por euro, e 0,92% em relação à libra, a US$ 1,2282. Essa queda acentuada ocorreu após a publicação do artigo.

O jornal financeiro informou que Trump planeja publicar um memorando nesta segunda-feira que ordena um estudo das políticas comerciais e uma avaliação das relações dos EUA com a China e outras economias, mas que não imporá novas tarifas em seu primeiro dia no cargo, como se temia.

O magnata republicano prometeu em novembro que imporia tarifas ao México e ao Canadá em seu primeiro dia de volta à Casa Branca e novas taxas alfandegárias à China, além daquelas que já impôs a determinados produtos chineses durante seu primeiro mandato (2017-2021).

lul/zap/an/mb/aa