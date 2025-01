A posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, marcada para esta segunda-feira (20/1), tem como convidados líderes globais e representantes da extrema-direita mundial.

Entre os convidados, destaca-se o presidente chinês Xi Jinping. O líder asiático recebeu convite oficial do republicano ainda no mês passado. O aceno chama a atenção devido aos constantes ataques que Trump e pessoas próximas fazem ao governo chinês, principalmente em seu primeiro mandato.

Historicamente, líderes chineses nunca compareceram a posses americanas, mas, apesar de ainda não haver uma posição oficial, tudo indica que Xi Jinping, como sinal de boa vontade, deverá enviar um membro do alto escalão. Os mais cotados são o vice-presidente Han Zheng e o ministro das Relações Exteriores, Wang Yi.

A primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, o presidente argentino Javier Milei e o presidente salvadorenho Nayib Bukele devem estar presentes. Já o primeiro-ministro húngaro Viktor Orban ainda não confirmou presença, mas disse à imprensa local que não deve ir ao evento.

Os ministros de Relações Exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishankar, e do Japão, Takeshi Iwaya, confirmaram suas presenças.

O venezuelano Edmundo González Urrutia, considerado presidente pelo governo dos Estados Unidos, também foi convidado e estará na posse de Trump.

Importantes nomes da extrema-direita também foram convidados. O conservador britânico Nigel Farage, o francês Éric Zemmour, o belga Tom Van Grieken, o ex-primeiro-ministro polonês Mateusz Morawiecki, o português André Ventura, líder do Chega, e o espanhol Santiago Abascal, do Vox, foram convidados.

Já Alice Weidel, líder do Alternativa para a Alemanha e neta de um nazista, foi convidada, mas deverá enviar um representante, pois está em meio a uma campanha para o cargo de chanceler, em eleições que ocorrerão em fevereiro.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou ter sido convidado, mas, devido aos processos que correm contra ele no Brasil, seu passaporte está retido pela Justiça. Após não conseguir comprovar ter recebido um convite oficial, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) negou a devolução do documento.

Bolsonaro tem se mostrado muito animado com a possibilidade de estar na posse de Trump.

"Estou me sentindo criança de novo com o convite do Trump. Estou animado. Não vou nem tomar mais Viagra", comentou sobre sua excitação com a possibilidade de encontrar "o cara mais importante do mundo".