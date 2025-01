O tenista número 4 do mundo, Taylor Fritz, se juntou ao atual campeão Jannik Sinner (1º) e seus rivais Alexander Zverev (2º) e Carlos Alcaraz (3º) na terceira rodada do Aberto da Austrália nesta quinta-feira (16), com mais um triunfo tranquilo e rápido.

Finalista do último Aberto dos Estados Unidos, o americano venceu por 3 sets a 0, com parciais de 6-2, 6-1 e 6-0 pela segunda rodada contra o chileno Cristian Garin (150º), vindo do qualy. Antes desta partida, Fritz já havia vencido seu compatriota Jenson Brooksby (sem classificação no ranking), num duelo em que perdeu apenas cinco games.

Fritz disse que doará o prêmio de US$ 82 mil (cerca de R$ 495 mil pela cotação atual) recebido na primeira rodada do torneio para ajudar as vítimas dos incêndios florestais de Los Angeles.

"Eu só quero que todos fiquem seguros. É uma loucura o que aconteceu", disse o jogador de 27 anos.

"É o mínimo que posso fazer. O sul da Califórnia é minha casa e Los Angeles foi minha casa por muito tempo", acrescentou Fritz.

Na próxima rodada ele vai enfrentar o veterano francês Gaël Monfils (41º), que venceu o alemão Daniel Altmaier (101º) em três sets.

Campeão do torneio ATP 250 de Auckland no sábado, o parisiense de 38 anos venceu com parciais de 7-5, 6-3 e 7-6 (7/3) e se juntou aos seus compatriotas Ugo Humbert (14º), Arthur Fils (21º) e Benjamin Bonzi (64º), classificados na quarta-feira.

Ao vencer a partida contra Altmaier, Monfils chegou à 3ª rodada do Aberto da Austrália pela 12ª vez na carreira. Entre os jogadores em atividade, apenas o dez vezes vencedor em Melbourne Novak Djokovic se saiu melhor (17).

Eliminado na 2ª rodada do Aberto da Austrália em 2024, Monfils chegou duas vezes às quartas de final em Melbourne, nas edições de 2016 e 2022.

--- Resultados desta quinta-feira do Aberto da Austrália:

2ª rodada (simples masculino)

Miomir Kecmanovic (SRB) x Hubert Hurkacz (POL/N.18) 6-4, 6-4, 6-2

Karen Khachanov (RUS/N.19) x Gabriel Diallo (CAN) 7-6 (7/4), 4-6, 6-3, 6-3

Francisco Cerundolo (ARG/N.31) x Facundo Díaz (ARG) 6-2, 1-0 (abandono)

Alex De Minaur (AUS/N.8) x Tristan Boyer (EUA) 6-2, 6-4, 6-3

Taylor Fritz (EUA/N.4) x Christian Garín (CHI) 6-2, 6-1, 6-0

Gael Monfils (FRA) x Daniel Altmaier (ALE) 7-5, 6-3, 7-6 (7/3)

Ben Shelton (EUA/N.21) x Pablo Carreno Busta (ESP) 6-3, 6-3, 6-7 (4/7), 6-4

Lorenzo Musetti (ITA/N.16) x Denis Shapovalov (CAN) 7-6 (7/3), 7-6 (8/6), 6-2

dga/phs/aam