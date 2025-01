Milhares de pessoas fugiram de duas cidades em Darfur do Norte, onde ocorreram confrontos entre paramilitares rivais, informou a agência de migração da ONU nesta quarta-feira (15).

"Estima-se que 2.129 famílias tenham sido deslocadas" na terça-feira, informou a Organização Internacional para as Migrações (OIM), devido aos combates entre as Forças de Apoio Rápido (FAR), em guerra com o exército regular, e as Forças Conjuntas do Acordo de Paz de Juba, aliadas ao exército.

Desde abril de 2023, a guerra entre o chefe do exército Abdel Fatah al-Burhan e seu ex-vice, o comandante das FAR Mohamed Hamdan Daglo, causou dezenas de milhares de mortes em todo o país.

Também deslocou 12 milhões de pessoas e causou o que a ONU chama de uma das piores catástrofes humanitárias da história recente.

A vasta região ocidental de Darfur abriga cerca de um quarto da população do Sudão e metade dos 11,5 milhões de pessoas deslocadas pelo conflito.

Segundo a ONU, cerca de 1,7 milhão de pessoas estão deslocadas somente no estado de Darfur do Norte, das quais dois milhões sofrem de fome em níveis críticos e 320.000 estão em situação de fome.

