SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou neste domingo (12) um vídeo satírico que simula o conteúdo de sua conversa com Barack Obama durante o funeral de Jimmy Carter, na semana passada.

O raro diálogo entre os dois líderes intrigou usuários de redes sociais e foi alvo de piadas de programas humorísticos. O vídeo compartilhado por Trump em sua rede Truth Social é uma versão paródica da conversa feita com áudios falsos, aparentemente gerados por inteligência artificial (IA).

Na simulação, ambos republicano e democrata zombam de Kamala Harris e Hillary Clinton, que disputaram eleições contra Trump em 2024 e 2016, respectivamente.

O vídeo mostra os dois se sentando lado a lado na Catedral Nacional, em Washington, para assistir ao funeral de Carter. Obama diz a Trump que sabia que ele venceria, ao que o presidente eleito responde: "Fala sério, qualquer um poderia vencê-la".

Em seguida, o democrata critica o presidente Joe Biden por insistir em concorrer à reeleição -ele só deixou a corrida depois que seu desempenho catastrófico contra Trump em um debate televisionado fez as acusações de que ele não tinha condições cognitivas para assumir um segundo mandato chegarem a um ápice.

