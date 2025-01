Um acordo de trégua em Gaza está "próximo e pode ser fechado" na última semana do mandato do atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse o assessor de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, nesta segunda-feira (13).

"Estamos perto de um acordo e ele pode ser fechado esta semana. Não estou fazendo uma promessa ou uma previsão, mas está ao nosso alcance", disse Sullivan aos repórteres.

Biden conversou com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, no domingo, e na segunda-feira com Tamim bin Hamad Al Thani, o emir do Catar, um país mediador.

O democrata pressiona para alcançar um acordo entre Israel e o grupo palestino Hamas antes de deixar o cargo em 20 de janeiro e entregar o poder ao republicano Donald Trump.

Sullivan afirma ter mais esperanças para um acordo agora do que em momentos anteriores. "É porque as lacunas foram fundamentalmente reduzidas", declarou.

Foram registrados avanços para uma troca de reféns mantidos pelo Hamas e prisioneiros palestinos sob controle de Israel, além da determinação de como as forças israelenses em Gaza se "posicionariam", afirmou.

Para o assessor de Segurança Nacional, o progresso foi atribuído ao fato de Israel ter alcançado seus objetivos militares em Gaza e o Hamas ter sofrido "perdas catastróficas".

"Quando você combina esses dois fatores, achamos que é o momento certo para chegar a um acordo e fechá-lo", disse Sullivan.

A guerra em Gaza entre Israel e o Hamas eclodiu após o ataque lançado por islamitas em território israelense em 7 de outubro de 2023.

Neste dia, combatentes do Hamas mataram 1.210 pessoas no sul de Israel, a maioria civis, e sequestraram outras 251, de acordo com um balanço da AFP baseado em números oficiais israelenses.

Dos sequestrados, 94 pessoas ainda são mantidas em Gaza, 34 das quais foram declaradas mortas pelo Exército israelense.

A campanha de retaliação lançada por Israel em Gaza matou mais de 46 mil pessoas, majoritariamente civis, segundo o Ministério da Saúde do território governado pelo Hamas.

