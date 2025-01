O Exército russo anunciou, nesta segunda-feira (13), a captura de Pishchane, uma cidade mineradora perto de Pokrovsk, no leste da Ucrânia, uma área onde as forças russas vêm avançando há vários meses.

O Ministério da Defesa russo disse que "libertou" a cidade, localizada a menos de 10 km de Pokrovsk e que abriga uma grande mina de carvão.

Em Pishchane, um dos três poços desta mina, a produção teve que ser interrompida em 12 de dezembro devido a conflitos nas proximidades, de acordo com a siderúrgica Metinvest, a maior do país e proprietária das instalações.

No total, 3.500 pessoas ainda trabalhavam lá no início de dezembro, em comparação com 10.000 antes da ofensiva russa.

Os outros dois poços, localizados em Udachne e Kotlyne, ficam mais a oeste de Pishchane e estão sob o controle das forças ucranianas.

Nas últimas semanas, as tropas russas apertaram o cerco em torno de Pokrovsk, uma cidade estratégica para o Exército ucraniano.

Se as forças russas tomarem Pokrovsk, será um sério revés para Kiev, não apenas a nível militar, mas também econômico, já que sua mina é a única em mãos ucranianas que produz coque, um tipo de carvão necessário para fazer aço.

A indústria siderúrgica ucraniana, o segundo maior setor de exportação depois da agricultura, foi duramente atingida pela invasão, mas ainda desempenha um papel crucial para o país.

