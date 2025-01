Um rinoceronte matou uma zebra em uma jaula compartilhada em um zoológico da Inglaterra, deixando crianças aterrorizadas e causando revolta nos pais dos visitantes. O momento aconteceu no começo da semana e causou repercussão nas redes sociais.

O Zoológico de Colchester recebe um milhão de visitantes por ano e é o terceiro mais popular da Inglaterra. No local, há um recinto compartilhado para diversas espécies nativas da África, incluindo zebras, rinocerontes, avestruzes e girafas, que conviviam em harmonia.





Um internauta contou que estava no local na hora do ataque. ”Fomos solicitados a ir até a saída para limpar a área, sem ter a mínima ideia do que tinha acontecido. A equipe foi incrível e agiu de forma muito profissional em circunstâncias tão terríveis”, elogiou um perfil.

“Eu estava lá e testemunhei isso. Incrível de ver, estou muito chateado”, lamentou outro. Um terceiro contou que, mesmo antes do ataque, o rinoceronte já estava incomodado. “Eu estava lá com minha filha e meu neto de três anos cerca de 30 minutos antes disso acontecer!! Havia um rinoceronte em particular que não deixava um avestruz em paz e eu achei que ele parecia irritado na hora! Graças a Deus meu netinho não viu! Muito triste para todos os envolvidos”, disse.





O Zoológico de Colchester emitiu uma nota, dizendo estar devastado com a perda da zebra. “Neste momento, estamos direcionando nossos recursos para garantir que o restante dos animais no habitat esteja estabelecido. Esses tipos de incidentes são extremamente raros e continuaremos monitorando a situação nos próximos dias. Estamos devastados por esta perda e agradecemos sua compreensão e apoio neste momento”, divulgou.

O site do zoológico afirma que a área mista, chamada Kingdom of the Wild, foi inaugurada em 2001 com uma área interna e um cercado externo. “Este habitat é uma das poucas áreas onde você pode ver uma variedade de animais diferentes interagindo como fariam na natureza. Você terá a oportunidade de ver girafas reticuladas, zebras sem juba, rinocerontes brancos, avestruzes, grous-coroados e kudus-grandes aproveitando seu ambiente de savana”, diz o texto.

“A área interna também abriga hipopótamos pigmeus, uma variedade de répteis, pássaros e espécies de peixes. Também há uma vista linda da varanda com vista para o nosso cercado ao ar livre”, complementou.





O zoológico foi inaugurado em 1963 e mantém vários rinocerontes desde 1972.