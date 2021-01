Vídeo de bebê panda agarrando seu cuidador viraliza nas redes sociais

O vídeo de um bebê panda gigante agarrado desesperadamente à perna de um cuidador sul-coreano foi visto mais de quatro milhões de vezes no YouTube.



No vídeo de dois minutos, que viralizou, um guarda pesa a pequena Fu Bao em uma balança antes de colocá-la no chão em um recinto do zoológico de Everland, perto de Seul.



Mas o bebê panda de seis meses, cujo nome significa "tesouro que traz felicidade", não parece querer se separar de seu cuidador.



Fu Bao então coloca suas patas dianteiras em torno da perna do cuidador, segurando-a enquanto ele tenta se afastar. Ela não o solta até que ele consiga afastá-la e Fu Bao recue.



O cuidador coloca o bebê panda ao lado de uma pilha de folhas de bambu antes de se afastar.



"Estou apaixonada por esse panda. Ele é tão fofo e peludo", comentou um internauta. Outro afirma que "não conseguiria fazer aquele trabalho. Eu seria demitido porque não poderia fazer nada além de abraçar pandas".



Fu Bao nasceu no ano passado. Os pais dela foram um presente do presidente chinês Xi Jinping para a Coreia do Sul em 2016.



