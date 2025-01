O secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmou nesta quarta-feira (8), em Paris, que um acordo sobre uma trégua na Faixa de Gaza está "muito próximo", sobre o qual há negociações indiretas no Catar entre Israel e o Hamas.

"No Oriente Médio, estamos perto de um cessar-fogo e de um acordo sobre os reféns", declarou Blinken em uma coletiva de imprensa junto ao seu homólogo francês, Jean-Noël Barrot.

Ele também falou de uma "paz duradoura" no Líbano desde que as tropas israelenses começaram a se retirar do sul do país.

"Vimos recentemente (...) a retirada de mais de um terço das forças israelenses do Líbano. Acho que o cessar-fogo pode ser uma ponte para uma paz duradoura", declarou o chefe da diplomacia americana.

