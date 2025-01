A influenciadora dominicana Miriam Cruz cedeu aos instintos carnais em um show da banda Aventura, em Santo Domingo (República Dominicana). Na apresentação em 28 de dezembro, Miriam levou um cartaz que pedia uma música do grupo e foi chamada para subir no palco.





Ao concordar com a ideia, cumprimentou os integrantes da banda, pulou no colo do vocalista, Romeo Santos, e o beijou na boca. A cena viralizou nas redes sociais e chegou até o marido de Miriam, que pediu o divórcio. O impulso custou o casamento de 10 anos da mulher.

Em publicações removidas do Instagram, Miriam comentou que não pensou nas consequências do ato no momento: “Hoje, me invade uma profunda tristeza." Apesar de destacar que realizou um sonho antigo ao beijar o cantor, Miriam pediu desculpas públicas à família.

"Para mim, não se trata apenas de admirar o artista, mas também de valorizar o grande ser humano que ele é. Eu o sigo e o admiro há muito tempo. Que um dia ele (o marido) possa me perdoar ", declarou.

Entre 124 mil seguidores no Instagram, muitos não concordaram com a atitude de Miriam e deixaram comentários no perfil como "Se você traiu o seu marido em público, imagina às escondidas" e "Mulheres como você não me representam."

