Uma história de resistência e esperança comoveu o mundo. Tinotenda Pudu, um menino de apenas oito anos, foi encontrado vivo após passar cinco dias cercado por leões no Parque Nacional de Matusadona, no Zimbábue.

Tinotenda, morador da comunidade rural de Kasvisva, desviou cerca de 22,5 km de sua casa até a reserva, conhecida por abrigar aproximadamente 40 leões e outros animais selvagens. A deputada Mutsa Murombedzi relatou o incidente, detalhando como o jovem se manteve vivo: “Ele passou cinco dias dormindo nas rochas, rodeado por leões rugindo e elefantes, e se alimentando de frutas silvestres que coletava”.

Para sobreviver, o jovem cavou pequenos poços em leitos de rios secos com um pedaço de pau para acessar água potável - uma técnica de sobrevivência comum nas regiões propensas à seca. Esse conhecimento sobre a vida selvagem e seus instintos de sobrevivência foram cruciais para sua resistência em meio à selva.

Murombedzi ainda destacou a coragem de Tinotenda e a união da comunidade de Nyaminyami, que iniciou uma busca intensa pelo menino: "Eles tocaram tambores diariamente para guiá-lo de volta".

O resgate ocorreu quando o menino avistou um veículo dos guardas florestais e correu em sua direção, apesar de inicialmente não ter conseguido alcançá-lo. “Ele tentou correr em direção ao barulho, mas chegou atrasado e viu apenas marcas de veículos no caminho pouco conhecido do parque de caça”, disse a deputada.

