A influenciadora dominicana Carol Acosta, conhecida como Killadamente, morreu aos 27 anos no último sábado (4/1), durante um jantar. A informação foi compartilhada pela irmã da jovem, Khatyan, nas redes sociais.

“Eu te amo, irmã, e sempre amarei você. Agradeço a Deus por me dar uma irmã como você, com seu grande coração. Descanse em paz", escreveu no Instagram. Ela também publicou um vídeo para agradecer aos fãs pelo carinho.

A causa da morte não foi divulgada. Sharny, prima da influencer, veio a público dizer que ela foi socorrida, mas não resistiu. “Sei que todos querem saber o que aconteceu com ela, mas ainda não sabemos bem, estamos aguardando o resultado da autópsia. A única coisa que sei é que ele estava jantando normalmente, começou a engasgar e ficou sem ar. Ela teve um ataque… A levaram para o hospital, mas não conseguiram salvá-la", afirmou.

Carol conseguiu fama ao contar como sofreu bullying por estar acima do peso. O perfil, criado em 2014, tinha 6,6 milhões de seguidores.

A jovem era mãe de dois filhos. Ela nasceu na República Dominicana e se mudou para os Estados Unidos ainda criança. Em 2019, fez palestras sobre autoestima, chamadas “Eu me amo e não me importo”.