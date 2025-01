A tenista japonesa Naomi Osaka, ex-número 1 do mundo, abandonou neste domingo (5) a final do torneio de Auckland com dores abdominais, a uma semana do início do Aberto da Austrália.

Vencedora de quatro Grand Slams, Osaka disputava sua primeira final do circuito da WTA em três anos contra a dinamarquesa Clara Tauson. Após vencer o primeiro set por 6-4, ela pediu atendimento médico e pouco depois abandonou a partida.

A desistência foi uma surpresa porque a japonesa não havia dado sinais de problemas físicos nos 35 minutos da primeira parcial, na qual havia quebrado o saque de Tauson no terceiro e no quinto game.

Osaka não revelou os detalhes que a levaram a abandonar a final quando foi perguntada ao sair da quadra. No entanto, em comunicado, a WTA informo que ela sofreu "uma lesão abdominal".

"Só quero agradecer a todos por me acolherem em uma cidade tão bonita. Eu me diverti muito jogando aqui e sinto muito pela forma como terminou", disse a japonesa.

