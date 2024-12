O ex-astro do Manchester United Wayne Rooney deixou de ser técnico do Plymouth (da 2ª divisão inglesa), apenas sete meses depois de ser nomeado para o cargo, anunciou o clube nesta terça-feira (31).

O Plymouth ocupa atualmente o último lugar da 'Championship', o equivalente à 2ª divisão na Inglaterra, com quatro vitórias e treze derrotas, sendo que a a última delas foi no domingo, por 2 a 0, contra o Oxford.

Rooney foi anunciado treinador desta equipe do sudoeste do país em maio, depois de ter sido demitido em fevereiro do Birmingham, clube que foi rebaixado para a 3ª divisão (League One) no final da temporada passada.

Aos 39 anos, a lenda dos 'Red Devils' (559 partidas, 253 gols) e da seleção inglesa (120 partidas, 53 gols), teve passagens pouco convincentes como técnico desde sua aposentadoria como jogador no final de 2020. Ele trabalhou no Derby County, DC United (Estados Unidos), Birmingham e depois Plymouth.

"Obrigado a toda a equipe que me acolheu e fez deste clube um lugar especial e aos jogadores e torcedores pelos seus esforços e apoio durante o meu período como treinador. Desejo a eles tudo de melhor para o futuro", disse Wayne Rooney em um comunicado.

O clube disse que sua saída entrou em vigor imediatamente. O Plymouth vai enfrentar o Bristol em casa na quarta-feira.

Como jogador, Rooney conquistou cinco títulos do campeonato inglês, a Liga dos Campeões, a Liga Europa, a FA Cup e a Copa da Liga durante seus 13 anos no Manchester United até 2017.

