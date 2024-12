PRINCIPAIS NOTÍCIAS

EUA CARTER MORTE: Morre Jimmy Carter, ex-presidente dos EUA, aos 100 anos

COREIA DO SUL AVIÃO: Coreia do Sul lança inspeção em seu Boeing 737-800 após o pior desastre aéreo de sua história

=== EUA CARTER MORTE ===

WASHINGTON:

Morre Jimmy Carter, ex-presidente dos EUA, aos 100 anos

Jimmy Carter, um incansável defensor da paz que durante seu mandato na Casa Branca redefiniu as relações com a América Latina, recebeu nesta segunda-feira (30) homenagens de todo o mundo, incluindo do papa e da China, após sua morte no domingo, aos 100 anos.

(EUA história diplomacia política, 771 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Ex-presidentes dos EUA e líderes mundiais aclamam legado de Jimmy Carter

Um ex-presidente americano lembrado com "gratidão" tanto por Donald Trump quanto por Cuba. A maior parte do mundo reconheceu o legado de paz, democracia e direitos humanos de Jimmy Carter, que morreu no domingo aos 100 anos.

(EUA política, 1025 palavras, já transmitida)

TEERÃ:

No Irã, o falecido Jimmy Carter é lembrado como o 'arquiteto das sanções'

O Irã desempenhou um papel fundamental durante o mandato presidencial de Jimmy Carter, embora muitos moradores de Teerã guardem memórias menos positivas do ex-presidente dos EUA, que morreu no domingo aos 100 anos.

(EUA Irã política diplomacia morte, 500 palavras, a ser transmitida)

=== COREIA DO SUL AVIÃO ===

MUAN:

Coreia do Sul lança inspeção em seu Boeing 737-800 após o pior desastre aéreo de sua história

A Coreia do Sul ordenou, nesta segunda-feira (30), uma "inspeção completa" de todos os Boeing 737-800 operados pelas companhias aéreas do país, um dia depois de uma dessas aeronaves ter caído ao pousar, matando 179 pessoas.

(CoreiadoSul aviação acidente, 566 palavras, já transmitida)

SEUL:

O que causou o acidente aéreo mais mortal da história da Coreia do Sul?

O pouso de emergência do voo 2216 da Jeju Air foi considerado muito habilidoso, segundo especialistas, mas todas, exceto duas das 181 pessoas a bordo, morreram quando o Boeing 737-800 colidiu contra um muro no domingo e explodiu em chamas.

(Coreia do Sul aviação acidente, 794 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

BUENOS AIRES:

Justiça argentina processa cinco pessoas pela morte de Liam Payne

A justiça argentina processou cinco indiciados na investigação pela morte do cantor britânico Liam Payne, ocorrida em outubro, e determinou a prisão preventiva de dois deles, informou o Ministério Publico nesta segunda-feira (30).

(gente música morte Argentina GB, 500 palavras, a ser transmitida)

CIDADE DO PANAMÁ:

Canal do Panamá, na mira de Trump, comemora 25 anos em mãos panamenhas

O Canal do Panamá comemora nesta terça-feira 25 anos sob administração panamenha, um aniversário marcado pela morte do ex-presidente dos EUA Jimmy Carter, que assinou os tratados que permitiram sua transferência, e pelas ameaças de Donald Trump de recuperá-lo.

(Panamá EUA comércio transporte governo, 600 palavras, a ser transmitida)

-- EUROPA

BRUXELAS:

Polônia substitui Hungria na presidência semestral da UE

A Polônia assume a presidência rotativa da União Europeia no dia 1º de janeiro, em uma mudança de comando que poderá proporcionar alívio ao bloco de 27 países após o período de seis meses assolado por controvérsias sob a gestão da Hungria.

(UE diplomacia Polônia política defesa migração, 526 palavras, já transmitida)

MARSELHA:

Dominique Pelicot não recorrerá da sua condenação por estupro na França

O francês Dominique Pelicot, condenado a 20 anos de prisão por drogar a sua então esposa Gisèle durante uma década para estuprá-la juntamente com dezenas de estranhos, não vai recorrer da sentença, anunciou sua advogada nesta segunda-feira (30).

(justiça França Mulheres crime mujeres medicamentos, 508 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

TEERÃ:

Irã confirma detenção da jornalista italiana Cecilia Sala

O Irã confirmou, nesta segunda-feira (30), a detenção da jornalista italiana Cecilia Sala em Teerã no dia 19 de dezembro. A comunicadora foi acusada de "ferir as leis" durante uma viagem profissional com visto de jornalista.

(imprensa Irã diplomacia Itália, 431 palavras, já transmitida)

BEER YAAQOV, Israel:

Trabalhadores indianos substituem palestinos na construção civil em Israel

Com cinturão de segurança, capacete e botas, Raju Nishad se desloca pelos andaimes martelando blocos que farão parte de um edifício em um novo bairro da cidade de Beer Yaaqov, no centro de Israel.

(conflito Palestinos Israel Índia construção, 709 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

GENEBRA:

Mudança climática trouxe condições meteorológicas extremas em 2024, diz ONU

A mudança climática desencadeou condições meteorológicas extremas e ondas de calor recorde em 2024, disse a ONU nesta segunda-feira (30), instando o mundo a sair do "caminho da ruína".

(clima recorde meteorologia meioambiente, 433 palavras, já transmitida)

LONDRES:

IA pode influenciar nas decisões dos usuários e lucrar com elas, dizem pesquisadores

A inteligência artificial (IA) conversacional em breve será capaz de influenciar as decisões dos usuários para benefício comercial antes mesmo de serem tomadas, abrindo caminho para uma possível manipulação, alertaram pesquisadores da Universidade de Cambridge em um artigo publicado nesta segunda-feira (30).

(política publicidade GB ciência, 441 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

--- Acompanhamento do campeonato italiano e do campeonato inglês

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com