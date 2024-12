Campeã da Liga Europa e líder da Serie A italiana, a Atalanta viveu em 2024 um ano histórico, que pode terminar ainda melhor com a 12ª vitória consecutiva da equipe, neste sábado (28), contra a Lazio.

"Sem dúvida alguma é o melhor ano de toda a história do nosso clube", resumiu o presidente e coproprietário da 'Dea', Antonio Percassi.

Antes de seu 58º e último jogo oficial do ano, no Estádio Olímpico de Roma, a Atalanta somou nos últimos 12 meses um total de 36 vitórias, nove empates de 12 derrotas, e levantou o segundo título de sua história.

Em maio, na final da Liga Europa, a equipo bateu o Bayer Leverkusen por 3 a 0 e impôs ao time alemão a única derrota na temporada 2023/2024.

O título continental poderia ter sido uma 'dobradinha', já que a 'Dea' havia disputado a final da Copa da Itália uma semana antes, mas foi derrotada pela Juventus por 1 a 0.

A atual campanha, no entanto, começou de forma preocupante, com três derrotas em cinco jogos, mas o time de Gian Piero Gasperini vem vencendo todas desde o início de outubro e começa a se aproximar do recorde de 17 vitórias consecutivas da Inter de Milão, estabelecido na temporada 2006/2007.

O único ponto negativo neste final de ano foi a lesão do atacante Mateo Retegui, vice-artilheiro da Serie A, que ficará afastado pelo menos até a Supercopa da Itália, no início de janeiro

Sem o faro de gol de Retegui, a Atalanta visita a Lazio, quarta colocada com seis pontos a menos e precisando de um bom resultado para virar a página da recente goleada sofrida para a Inter (6 a 0).

Por sua vez, o Napoli (2º) recebe o modesto Venezia (19º) no domingo, enquanto a Inter de Milão (3ª) visita o Cagliari (18º).

Também no domingo, a Juventus (6ª) pode voltar à briga por uma vaga na Liga dos Campeões contra a Fiorentina (5ª), assim como o Milan (8º, que enfrenta a Roma (10ª) em duelo entre equipes que decepcionaram nesta primeira metade da temporada.

-- Jogos da 18ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

(11h00) Empoli - Genoa

Parma - Monza

(14h00) Cagliari - Inter

(16h45) Lazio - Atalanta

- Domingo:

(08h30) Udinese - Torino

(11h00) Napoli - Unione Venezia

(14h00) Juventus - Fiorentina

(16h45) Milan - Roma

- Segunda-feira:

(14h30) Como - Lecce

(16h45) Bologna - Hellas Verona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Atalanta 40 17 13 1 3 42 19 23

2. Napoli 38 17 12 2 3 26 12 14

3. Inter 37 16 11 4 1 42 15 27

4. Lazio 34 17 11 1 5 32 24 8

5. Fiorentina 31 16 9 4 3 29 13 16

6. Juventus 31 17 7 10 0 28 13 15

7. Bologna 28 16 7 7 2 23 18 5

8. Milan 26 16 7 5 4 25 16 9

9. Udinese 23 17 7 2 8 21 26 -5

10. Roma 19 17 5 4 8 23 23 0

11. Empoli 19 17 4 7 6 16 19 -3

12. Torino 19 17 5 4 8 17 22 -5

13. Genoa 16 17 3 7 7 14 26 -12

14. Lecce 16 17 4 4 9 11 29 -18

15. Parma 15 17 3 6 8 23 33 -10

16. Como 15 17 3 6 8 18 30 -12

17. Hellas Verona 15 17 5 0 12 21 40 -19

18. Cagliari 14 17 3 5 9 16 28 -12

19. Unione Venezia 13 17 3 4 10 17 30 -13

20. Monza 10 17 1 7 9 15 23 -8

jr/gk/dam/cb