O que se sabe sobre avião que caiu no Cazaquistão com 67 a bordo

Um avião comercial com 67 pessoas a bordo caiu no Cazaquistão, informaram as autoridades locais.

Relatórios preliminares sugerem que há 25 sobreviventes. Desses, 22 foram levados ao hospital, segundo o governo do Cazaquistão.

O avião, operado pela Azerbaijan Airlines, pegou fogo ao cair perto da cidade de Aktau, mas o incêndio já foi controlado, complementaram as autoridades.

Ainda não se sabe o que causou o acidente.

Havia 62 passageiros e 5 tripulantes a bordo da aeronave Embraer 190.

O voo J2-8243 da Azerbaijan Airlines saiu da capital do Azerbaijão, Baku, e tinha como destino a cidade de Grozny, na Rússia.

Os relatórios divulgados até o momento dizem que ele foi desviado por causa da neblina.

A BBC contatou a Azerbaijan Airlines e a Embraer para que as empresas pudessem se posicionar sobre o acidente, mas não foram enviadas respostas até a publicação desta reportagem.