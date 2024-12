PRINCIPAIS NOTÍCIAS

EUA ORÇAMENTO: EUA evitam por pouco paralisação do governo antes do Natal

ALEMANHA ATAQUE: Atropelamento em mercado de Natal deixa 5 mortos na Alemanha; Scholz promete ação

=== EUA ORÇAMENTO ===

WASHINGTON:

EUA evitam por pouco paralisação do governo antes do Natal

Embora ligeiramente fora do prazo, os Estados Unidos evitaram neste sábado (21) uma paralisação do governo federal que teria enviado centenas de milhares de funcionários para suas casas sem o pagamento dos salários durante as festas de Natal.

=== ALEMANHA ATAQUE ===

MAGDEBURGO:

Atropelamento em mercado de Natal deixa 5 mortos na Alemanha; Scholz promete ação

Cinco pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas no atropelamento da noite de sexta-feira em um mercado de Natal em Magdeburgo, Alemanha, uma "catástrofe" à qual o chanceler Olaf Scholz prometeu responder com ações "contra aqueles que querem semear o ódio".

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

SÃO PAULO:

Acidente de ônibus em Minas Gerais deixa mais de 30 mortos

Pelo menos 32 pessoas morreram em um acidente de ônibus na madrugada deste sábado (21) na altura de Lajinha, município de Teófilo Otoni, no interior de Minas Gerais, informou o Corpo de Bombeiros em um balanço atualizado.

-- ORIENTE MÉDIO

FAIXA DE GAZA:

Hamas e dois grupos palestinos consideram trégua em Gaza 'mais perto do que nunca'

O Hamas e outros dois movimentos armados palestinos afirmaram neste sábado (21) que um acordo de cessar-fogo em Gaza está "mais perto do que nunca", desde que Israel não apresente novas condições.

-- ÁSIA

JACARTA:

Tesouros saqueados por holandeses retornam à sua terra natal na Indonésia

Em meados do século XIX, funcionários da administração colonial holandesa na Indonésia escalaram um vulcão e observaram uma estátua antiga que, segundo se dizia, tinha propriedades contra a má sorte. A peça foi saqueada e levada para os Países Baixos.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

KOJIMA:

O segredo dos jeans artesanais japoneses que duram décadas

Eles são como um antídoto para a moda rápida: os jeans japoneses são tingidos à mão com índigo natural e tecidos em teares antigos, depois vendidos a um preço 'premium' para uma clientela seleta.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

