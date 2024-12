O Peru solicitará a Israel a extradição de Eliane Karp Fernenbug, esposa do ex-presidente Alejandro Toledo e ex-primeira-dama do Peru, por um caso de lavagem de dinheiro em compras de imóveis, segundo uma decisão governamental publicada nesta quinta-feira (19) no Diário Oficial.

Karp, de origem belga, mas com nacionalidade israelense por causa de seus pais, vive em Tel Aviv desde maio de 2023, depois que os Estados Unidos extraditaram Toledo para o Peru em abril daquele mesmo ano.

De acordo com o governo, a antropóloga de 71 anos será "processada no Peru pelo suposto cometimento do crime de lavagem de dinheiro agravada em detrimento do Estado peruano".

Além de Karp, as autoridades também pedirão a Israel a extradição do ex-chefe de segurança de Toledo, Avraham Dan On, acusado no mesmo caso.

O Ministério Público peruano pede 16 anos e 8 meses de prisão para Karp e Dan On.

O governo peruano destacou que espera a colaboração de Israel, apesar de não existir um tratado bilateral de extradição, e lembrou que ambos os países fazem parte da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção.

O caso envolvendo Karp estourou em 2013, quando veio a público que Toledo, por meio de sua sogra Eva Fernenbug - já falecida -, realizou duas compras imobiliárias milionárias no valor superior a 4,5 milhões de dólares (R$ 27,8 milhões na cotação atual) com dinheiro proveniente de uma empresa de fachada conhecida como Ecoteva Consulting Group, que foi constituída na Costa Rica.

As compras foram supostamente realizadas com dinheiro não declarado e gerado em atos de corrupção provenientes de subornos pagos a Toledo pela gigante brasileira da construção Odebrecht, estimados em 35 milhões de dólares (R$ 216,4 milhões na cotação atual), segundo o MP.

O ex-presidente peruano, de 78 anos, que está sendo processado por este caso, cumpre desde outubro uma pena de 20 anos e seis meses de prisão, após ser condenado por receber subornos milionários da Odebrecht em troca de obras durante seu mandato (2001-2006).

ljc/cjc/jb/am