O Wolverhampton, penúltimo colocado da Premier League, confirmou nesta quinta-feira (19) a nomeação do técnico português Vitor Pereira, que poderá estrear no domingo contra o Leicester, adversário direto na luta pela permanência na elite do futebol inglês.

O treinador de 56 anos substitui Gary O’Neil, demitido no domingo, um dia depois da 11ª derrota sofrida em 16 rodadas de campeonato.

O'Neil deixou o comando após a derrota de sábado por 2 a 1 em casa para o Ipswich, a quarta consecutiva do time, resultado que deixou o Wolves com apenas nove pontos na competição.

Pereira dirigiu o primeiro treino nesta quinta-feira e estreia no domingo na Premier League, no estádio do Leicester, atualmente a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, que tem cinco pontos a mais que os 'Wolves'.

"Este é um momento difícil para o clube e temos de agradecer ao Vitor por ter assumido esta responsabilidade. Temos plena confiança na sua capacidade de nos colocar de volta ao caminho certo, ao lado dos jogadores e da comissão técnica", disse Jeff Shi, presidente do conselho de administração, garantindo que "todo o clube estará unido" para apoiar o novo treinador.

Segundo a imprensa britânica, o Wolverhampton teve de pagar uma indenização de cerca de um milhão de euros (aproximadamente R$ 6,36 milhões pela cotação atual) ao saudita Al Shabab, clube com o qual Pereira tinha contrato desde fevereiro de 2024.

Antigo assistente de André Villas-Boas no Porto, Pereira assumiu em 2011 o cargo de treinador dos 'Dragões', clube pelo qual se sagrou campeão português em 2012 e 2013.

Também jogou pelo Olympiakos (campeão grego em 2015), Fenerbahçe, Shanghai SIPG (campeão chinês em 2018) e pelos brasileiros Corinthians (2022) e Flamengo (2023), entre outros.

jta/chc/dam/dr/aam