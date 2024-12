AGENDA INTERNACIONAL DE QUARTA-FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 2024 ATÉ QUARTA-FEIRA, 25 DE DEZEMBRO DE 2024

A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUARTA-FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 2024

Mundo

MUNDO - Epidemia de mpox - (até 31 de Dezembro)

MUNDO - Dia Internacional dos Migrantes -

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, dá uma entrevista coletiva no final da reunião do Comitê de Política Monetária - 17H30

SANTIAGO (Chile) - Cepal apresenta Balanço Preliminar das Economias da América Latina e do Caribe 2024 - 12H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve dos EUA inicia reunião de política de dois dias - (até 18)

Europa

MADRI (Espanha) - Esposa do primeiro-ministro Pedro Sánchez, Begona Gomez, é novamente convocada pelo juiz de instrução -

QUINTA-FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 2024

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - PIB 3º trimestre (3a estimativa) - 11H30

BUENOS AIRES (Argentina) - Ex-presidente argentino Fernandez é convocado a depor em caso de violência de gênero - 12H00

SEXTA-FEIRA, 20 DE DEZEMBRO DE 2024

América

(+) SAN JOSÉ (Costa Rica) - CIDH sentencia Colômbia por uso de terras ancestrais de indígenas u'wa para mineração -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Renda e gastos das famílias em novembro e inflação do PCE - 11H30

DOMINGO, 22 DE DEZEMBRO DE 2024

América

(+) CIDADE DA GUATEMALA (Guatemala) - Bombeiro de 78 anos vestido de Papai Noel faz rapel em ponte - 15H00

SEGUNDA-FEIRA, 23 DE DEZEMBRO DE 2024

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados do consumo - 13H00

TERÇA-FEIRA, 24 DE DEZEMBRO DE 2024

Europa

(+) CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Papa Francisco celebra missa de Natal e abertura da porta sagrada da Basílica de São Pedro - 17H00

QUARTA-FEIRA, 25 DE DEZEMBRO DE 2024

Mundo

MUNDO - O mundo cristão celebra o Natal -