Entidades do governo dos Estados Unidos descartaram, nesta terça-feira (17), que exista alguma ameaça para a segurança nacional após avistamentos de drones misteriosos despertarem preocupação no nordeste do país.

Habitantes de estados como Nova York e Nova Jersey denunciam há semanas voos de drones não identificados, um fenômeno que gerou preocupação sobre uma possível interferência externa, assim como acusações sobre seu suposto acobertamento por parte do governo americano.

"Não identificamos nada de anormal e não consideramos que a atividade até agora apresente um risco para a segurança nacional ou pública no espaço aéreo civil de Nova Jersey e outros do nordeste", disseram, em uma declaração conjunta, o Departamento de Segurança Nacional, o Departamento de Defesa, a polícia federal (FBI) e Administração Federal de Aviação (FAA), agência reguladora da aviação americana.

"Após examinar os dados técnicos e as denúncias dos cidadãos, avaliamos que o que foi visto até agora inclui uma combinação de drones comerciais legais, drones de propriedade de amadores e drones de corpos policiais, assim como aeronaves tripuladas com asas fixas, helicópteros e estrelas reportadas por engano como drones", disseram.

Altos funcionários americanos negaram a possibilidade de qualquer interferência estrangeira, incluídas afirmações não confirmadas de que os drones foram lançados por uma "nave espacial" iraniana ou chinesa a partir do mar.

No entanto, imagens em vídeo de recentes avistamentos aéreos misteriosos inundaram as redes sociais, com casos reportados em Nova York, Nova Jersey, Maryland e Virgínia.

