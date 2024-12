Em meio à efervescência cultural do bairro de Lavapiés, em Madrid, na Espanha, há uma pequena capela que atrai visitantes do mundo inteiro e está em alta nas redes sociais. Se trata do Paticano, a sede da Igreja Patólica – uma paródia da Igreja Católica e do Vaticano, cujo deus cultuado é um pato de borracha.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia







A “religião” foi fundada em 2012, pelo comediante Leo Bassi, que celebra “missas” unindo humor e crítica social. O humorista também estabeleceu mandamentos, que são a base para os patólicos e, mais uma vez, satirizam a religião cristã.









Amar o bom-humor sobre todas as coisas; Não se levarás tão a sério (muito menos aos demais); Santificarás as festas; Honrarás a liberdade de expressão; Não matarás, a menos se for de rir; Não cometerás atos impuros se não forem divertidos; Não roubarás o Tesouro; Não cobiçarás a piada do próximo; Não considerarás seus instintos como desejos impuros; Faças de sua vida uma ode à alegria e ao amor.











Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Iglesia Patólica de Leo Bassi (@iglesiapatolica)

Dentro da capela, há diversas imagens do ‘pato sagrado’. A figura foi escolhida para representar a fé do humorista, uma vez que ele acredita que seu Deus não poderia ser todo-poderoso, mas sim algo pequeno, infantil e despretensioso, alinhado ao espírito brincalhão dos palhaços. Também há imagens de intelectuais, como escritores, filósofos e cientistas.











Segundo Bassi, a igreja tem o objetivo de “valorizar as pequenas coisas” e ensinar a não temer o fracasso. No local, acontecem missas, funerais, casamentos (incluindo de casais homoafetivos) e batizados, sempre com uma dose de humor e sem validade legal.