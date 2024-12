Depois de sair atrás no placar e ter o gol da virada anulado no fim, o Arsenal ficou no empate fora de casa em 1 a 1 com o Fulham neste domingo (8), pela 15ª rodada do Campeonato Inglês.

Raúl Jiménez abriu o placar com um chute cruzado na primeira jogada de perigo dos anfitriões (11'), já que nos primeiros dez minutos os 'Gunners' tiveram amplo domínio, com posse de bola superior aos 80%.

O Arsenal conseguiu o empate no segundo tempo em jogada de escanteio arrematada por William Saliba (55'). Na reta final, o time do técnico Mikel Arteta acreditou ter chegado à virada quando Bukayo Saka fez o segundo gol (88'), mas o lance foi anulado pelo VAR por impedimento do atacante da seleção inglesa.

Com este empate, o Arsenal fica isolado na segunda posição com 29 pontos, mas deixa escapar uma oportunidade de diminuir a vantagem do líder Liverpool (35 pontos), cujo clássico contra o Everton, que deveria ter sido disputado no sábado, foi adiado pelo mau tempo.

Os 'Gunners' também podem ser ultrapassados pelo Chelsea (3º com 28 pontos), que enfrenta o Tottenham no último jogo deste domingo.

O empate põe fim a uma série de quatro vitórias consecutivas do Arsenal, que na próxima quarta-feira receberá o Monaco na Liga dos Campeões.

Em outros jogos do dia, o Bournemouth venceu o Ipswich fora de casa por 2 a 1, enquanto Leicester e Brighton empataram em 2 a 2.

-- Jogos da 15ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Crystal Palace - Manchester City 2 - 2

Brentford - Newcastle 4 - 2

Aston Villa - Southampton 1 - 0

Manchester United - Nottingham 2 - 3

- Domingo:

Leicester - Brighton 2 - 2

Ipswich Town - Bournemouth 1 - 2

Fulham - Arsenal 1 - 1

(13h30) Tottenham - Chelsea

- Segunda-feira:

(17h00) West Ham - Wolverhampton

. Adiado:

Everton - Liverpool

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 35 14 11 2 1 29 11 18

2. Arsenal 29 15 8 5 2 29 15 14

3. Chelsea 28 14 8 4 2 31 15 16

4. Manchester City 27 15 8 3 4 27 21 6

5. Nottingham 25 15 7 4 4 19 18 1

6. Aston Villa 25 15 7 4 4 23 23 0

7. Brighton 24 15 6 6 3 25 22 3

8. Bournemouth 24 15 7 3 5 23 20 3

9. Brentford 23 15 7 2 6 31 28 3

10. Fulham 23 15 6 5 4 22 20 2

11. Tottenham 20 14 6 2 6 28 15 13

12. Newcastle 20 15 5 5 5 19 21 -2

13. Manchester United 19 15 5 4 6 19 18 1

14. West Ham 15 14 4 3 7 18 27 -9

15. Everton 14 14 3 5 6 14 21 -7

16. Leicester 14 15 3 5 7 21 30 -9

17. Crystal Palace 13 15 2 7 6 14 20 -6

18. Ipswich Town 9 15 1 6 8 14 27 -13

19. Wolverhampton 9 14 2 3 9 22 36 -14

20. Southampton 5 15 1 2 12 11 31 -20

jta/mcd/iga/cb