A polícia de Nova York continua procurando um suspeito depois que o CEO da seguradora americana UnitedHealthcare foi baleado e morto no que eles chamaram de "ataque direcionado".

Brian Thompson foi baleado nas costas e em uma das pernas na manhã da quarta-feira (6/12), do lado de fora do hotel Hilton em Midtown Manhattan.

Os investigadores dizem que as palavras "negar" (deny), "defender" (defend) e "destituir" (depose) foram escritas nas cápsulas de bala recuperadas na cena do crime.

A polícia está usando tecnologia de reconhecimento facial e um telefone descartado para identificar e rastrear o suspeito, e está se concentrando em uma imagem de vigilância captada em uma filial da Starbucks pouco antes do ataque.

Thompson, chefe da maior seguradora privada dos Estados Unidos, estava em Nova York para falar em uma conferência de investidores.

EPA Brian Thompson morreu após ser baleado nas costas

Motivos incertos

A polícia ainda não descobriu o motivo para o ataque ao executivo, mas disse que o suspeito fugiu sem levar nenhum dos pertences de Thompson.

Nas horas após o ataque, a esposa de Thompson disse à mídia dos Estados Unidos que houve "algumas ameaças" contra seu marido antes, mas não forneceu detalhes.

"Eu só sei que ele disse que havia algumas pessoas que o estavam ameaçando", ela disse à emissora MSNBC.

A polícia também disse que houve um incidente suspeito na casa de Thompson em Maple Grove, Minnesota, em 2018.

Mas, após investigar o local, a polícia não encontrou evidências de atividade criminosa.

O que é a UnitedHealthCare?

A UnitedHealthcare é a maior empresa de seguros de saúde dos Estados Unidos.

A sua empresa-mãe, o UnitedHealth Group, cancelou a sua conferência de investidores após o ataque.

"Estamos lidando com uma situação médica muito séria", disse o CEO do UnitedHealth Group, Andrew Witty, no evento.

A UnitedHealth Group é uma empresa em expansão que administra grupos de médicos, redes de cuidados paliativos e centros cirúrgicos, programas de benefícios de medicamentos prescritos e trabalha em estreita colaboração com seguros de saúde governamentais, como Medicare e Medicaid.

Ela é regularmente acusada de se recusar a pagar por cuidados médicos válidos, alegações que, em alguns Estados, levaram a ações judiciais e acordos.

Os reguladores também processaram as aquisições propostas pela empresa, alegando que seu controle sobre o setor é muito grande.

No início deste ano, a empresa atraiu nova indignação como alvo de um ataque hacker paralisante, que causou turbulência financeira para práticas médicas em todo o país e gerou acusações de que a empresa não havia implementado práticas adequadas de segurança cibernética.

As controvérsias não prejudicaram muito seus negócios. Antes do assassinato do executivo, a empresa previa um crescimento de receita de dois dígitos e dos lucros de aproximadamente 10% no próximo ano.

Quem era Brian Thompson?

Thompson se tornou CEO da seguradora UnitedHealthcare em abril de 2021.

Sua conta no LinkedIn mostra que ele trabalhou para a empresa por mais de 20 anos, ingressando como diretor de desenvolvimento corporativo em 2004.

Ele ganhou US$ 10,2 milhões (R$ 60 milhões) trabalhando para a empresa no ano passado.

Ele se formou na Universidade de Iowa em 1997 com bacharelado em administração de empresas e contabilidade, mostra seu perfil no LinkedIn.

O homem de 50 anos era casado com Paulette Thompson, com quem deixou dois filhos.

"Estamos arrasados ??ao saber do assassinato sem sentido de nosso amado Brian", disse sua cunhada em comunicado divulgado em nome da família.

"Brian era um homem incrivelmente amoroso, generoso e talentoso que realmente viveu a vida ao máximo e tocou muitas vidas", disse ela.

Ela também acrescentou que ele era "um pai incrivelmente amoroso" para os dois filhos do casal.

Um porta-voz da Hilton Hotels disse que a empresa estava "profundamente triste com os acontecimentos desta manhã na área e nossos pensamentos estão com todos os afetados pela tragédia".