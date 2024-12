O diretor-executivo da UnitedHealthcare, uma das maiores companhias de seguros médicos privados dos Estados Unidos, foi assassinado a tiros nesta quarta-feira (4) em Nova York, informou a empresa.

"Estamos profundamente tristes e chocados com o falecimento de nosso querido amigo e colega Brian Thompson, diretor-executivo da UnitedHealthcare", disse a empresa em um comunicado.

A polícia iniciou as buscas para tentar encontrar o autor dos disparos, que fugiu após atirar contra Brian Thompson, de 50 anos, pouco antes das 7h locais (9h de Brasília), em frente ao hotel Hilton no distrito de Midtown, em Manhattan, onde aconteceria um encontro com investidores.

A UnitedHealthcare é uma das maiores companhias de seguros médicos dos Estados Unidos e administra produtos de saúde como Medicare e Medicaid para pessoas idosas e de baixa renda, financiados pelos orçamentos estaduais.

Thompson morreu ao chegar ao hospital, segundo a emissora Pix 11 New York.

O atirador, que estava usando uma máscara preta, de acordo com testemunhas citadas pela mídia, fugiu do local de bicicleta.

Esses mesmos veículos de comunicação apontam que Thompson pode ter sido alvo de um ataque planejado, realizado com uma arma com silenciador.

Questionado pela AFP, um porta-voz da polícia simplesmente confirmou os disparos contra uma pessoa nesse bairro comercial da capital financeira dos Estados Unidos.

O UnitedHealth Group tem 440.000 funcionários e faturou 100,8 bilhões de dólares (R$ 610,5 bilhões) no terceiro trimestre de 2024.

- Gigante da saúde -

Thompson fazia parte do UnitedHealth Group há 20 anos e dirigia sua subsidiária na área da saúde, UnitedHealthcare, desde 2021.

Segundo uma apresentação para investidores, quase 30 milhões de pessoas nos Estados Unidos utilizam produtos da UnitedHealthcare para empresas e particulares.

A remuneração total de Thompson em 2023 foi de 10,2 milhões de dólares (R$ 61,7 milhões), segundo uma apresentação regulatória.

Antes de se tornar diretor executivo, Thompson supervisionou os programas governamentais da UnitedHealthcare, incluindo o Medicare, de julho de 2019 até abril de 2021.

A empresa promoveria nesta quarta-feira um evento para investidores em Nova York, no qual Thompson faria o discurso de abertura. A reunião foi posteriormente cancelada, informou a CNBC.

O New York Hilton Midtown é um dos maiores hotéis da cidade, popular entre turistas e viajantes a trabalho, e se descreve como o maior espaço autônomo para eventos de Manhattan.

Não houve resposta às ligações após o incidente. Fora do hotel, altos oficiais da polícia orientavam os agentes, enquanto detetives à paisana analisavam a cena do crime.

