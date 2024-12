O príncipe William participará da reabertura da Catedral de Notre-Dame em Paris no sábado em nome do Reino Unido, anunciou o Palácio de Kensington nesta sexta-feira (6), acrescentando que ele comparecerá sem sua esposa Catherine.

“Sua Alteza Real está viajando a pedido do governo de Sua Majestade em nome do Reino Unido”, disse um porta-voz do palácio em um comunicado.

Apesar de não fazer a viagem a Paris, a princesa Catherine participará de seu tradicional concerto de Natal na Abadia de Westminster nesta sexta-feira, em um ano em que ela foi diagnosticada com câncer.

O evento desta sexta-feira, do qual seu marido também participará, é mais um passo em seu retorno gradual às funções públicas após o término do tratamento quimioterápico contra o câncer em 9 de setembro.

A catedral de Notre-Dame de Paris reabre ao público neste fim de semana após uma extensa restauração de cinco anos, com uma apresentação musical no sábado e uma missa solene no dia seguinte.

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, e o mandatário alemão, Frank-Walter Steinmeier, estão entre as diversas personalidades presentes na cerimônia.

Essa é a primeira viagem de Trump ao exterior desde sua vitória eleitoral.

A reabertura da Notre-Dame, cujo topo pegou fogo e desabou em 15 de abril de 2019, era um objetivo pessoal do presidente francês, Emmanuel Macron.

O governo francês espera a presença de cerca de 100 dignitários de todo o mundo.

