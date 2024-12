O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou nesta quarta-feira (4) a recuperação do corpo de um refém israelense sequestrado em outubro de 2023 durante o ataque do Hamas no sul do país e assassinado em cativeiro em Gaza.

"Em uma operação especial, foi recuperado o corpo do refém Itay Svirsky, sequestrado em 7 de outubro [de 2023] no kibutz Beeri e assassinado em cativeiro por terroristas do Hamas em janeiro de 2024", informou Netanyahu em um comunicado.

O Exército israelense e o serviço de segurança interna Shin Bet confirmaram em um comunicado conjunto que realizaram uma "operação especial" para recuperar o corpo de Itay Svirsky.

O cidadão israelense, de 38 anos, foi sequestrado em 7 de outubro de 2023 enquanto visitava seus pais no Kibutz Beeri, um dos alvos dos massacres realizados pelos islamistas. Seus pais morreram no ataque. O exército havia declarado sua morte em janeiro de 2024.

O Fórum das Famílias dos Reféns, que representa a maioria dos parentes das pessoas que permanecem em cativeiro em Gaza, comemorou "a restituição do corpo de Itay" e exigiu "a libertação imediata dos reféns que ainda estão vivos".

"As famílias continuam esperando por seus entes queridos após 425 dias de cativeiro. Muitos reféns ainda estão vivos, mas em grave perigo, e é necessário libertá-los imediatamente", afirmou o Fórum em um comunicado.

Na incursão de 7 de outubro, que deu início à guerra na Faixa de Gaza, os comandos islamistas mataram 1.208 pessoas, a maioria civis, e sequestraram 251, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais israelenses, que incluem os reféns mortos em cativeiro.

Dos 251 sequestrados, 97 continuam em cativeiro em Gaza, mas o Exército israelense estima que 34 estão mortos.

mib-al/vl/js/mb/am/ic