O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, pediu nesta quarta-feira (30) às suas tropas que mantenham "a pressão" em Gaza para obter a libertação dos reféns sequestrados há mais de um ano pelo Hamas.

"A questão central aqui é continuar exercendo tanta pressão quanto possível sobre o Hamas, a fim de criar as condições necessárias para garantir o retorno dos reféns", declarou Gallant em um discurso às tropas, segundo um comunicado do seu gabinete.

"Seu dever é exercer pressão militar e eliminar e prender os terroristas", acrescentou.

A guerra em Gaza eclodiu em 7 de outubro de 2023, quando milicianos islamistas mataram 1.206 pessoas no sul de Israel, a maioria civis, e sequestraram 251, segundo um cálculo da AFP baseado em dados oficiais israelenses, que inclui os reféns mortos em cativeiro.

Dos 251 sequestrados, 97 permanecem cativos em Gaza, mas 34 foram declarados mortos pelo Exército.

Em resposta, Israel lançou uma ofensiva em Gaza que já deixou 43.163 mortos, a maioria civis, segundo dados do Ministério da Saúde do governo do Hamas, considerados confiáveis pela ONU.

